Kit Harington nasıl Jon Snow olduğunu anlattı

Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harington, dizideki rolünü yediği dayağa borçlu olduğunu söyledi.

Jon Snow rolüyle birçok ödüle aday gösterilen ve kazanan Harington, W Dergisi'ne verdiği röportajda bu role nasıl seçildiğini anlattı. Seçmelerden önceki gece geç bir saatte kız arkadaşıyla McDonald's'a yemek yemeye gittiğini söyleyen ünlü aktör, hayatını değiştiren geceyi böyle ifade etti:

"Oturacak yer yoktu ve bir çift masalarını bizimle paylaşabileceğini söyledi. Oturduktan sonra yanımızdaki adamın sevgilisine ettiği hakaretleri duymaya başkadık. Bir sorun çıksın istemediğimiz için yemeğimizi hızlıca yemek ve kalkmak istedik. Ama genç kıza 'pis domuz' dediğinde sabrımın sınırını aşmıştı. Ayağa kalktım ve 'Hayır, hayır, kesinlikle ona böyle şeyler söyleyemezsin. Ayağa kalk' dedim. Yani onu kavgaya çağırdım ama hayatımda daha önce hiç kavga etmemiştim. Adamın boyutlarını o da ayağa kalkınca fark ettim. Ama o noktada ilk yumruğu atmazsam tam bir süt çocuğu gibi gözükecektim. Attım ve feci bir dayak yedim. Sabah da morarmış gözümle seçmelere gittim. Beni döven adam, rolü almama yardım etti. Eğer şu an beni izliyorsan, teşekkür ederim."

Jon Snow'un dövüşcü ruhunu morarmış gözü sayesinde yansıtan Harington, dünyanın her yerindeki şöhretini yediği dayağa borçlu olduğunu itiraf etti.