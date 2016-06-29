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Kit Harington: Kavga etmeseydim Jon Snow olamayacaktım

Ünlü aktör Kit Harington, Game of Thrones oyuncu seçmeleri öncesindeki akşam yaşadıklarını anlattı

29 Haziran 2016 21:56

Game of Thrones'un meşhur Jon Snow'u Kit Harington, dizi için seçmelere girdiği günün bir gün öncesinde yaşadığı kavgayı anlattı. Gittiği restoranda onu yumruklayan adama teşekkür eden Harington, 'Kavga etmeseydim Jon Snow olamayacaktım' dedi.

 

"İlk yumruk benden gelmese pısırık gibi görünecektim"

Harington'un açıklamaları şöyle:

"Seçmelerden önceki akşam bir kavgaya karıştım. O dönemler flört ettiğim bir kızla birlikte Mc Donalds’a gitmiştik. Gecenin bir körüydü ve oturacak hiç yer yoktu. Sonrasında tek başına oturan bir adamın yanına gittik ve onun masasına oturmak zorunda kaldık.

Oturduk ve adam birdenbire tam bir pislik gibi davranmaya başladı. Yanımda duran kıza ‘çirkin domuz’ falan gibi, şimdi hatırlamıyorum ama daha da beter sözler söylemeye başladı. Ben de ‘Hayır bunu yapamazsın, ona böyle hitap edemezsin, kalk ayağa’ diye bağırmaya başladım. Adam ayağa kalktı ve aynı şekilde hakaretler etmeye devam etti. Ayağa kalkınca gördüm ki adam dev gibi bir şeydi! Yapacak bir şey yoktu.

"O an fark ettim ki, ilk yumruk benden gelmeliydi çünkü tam bir pısırık gibi görünecektim. Ve birden yumruklaşma başladı. Ertesi gün  gözüm morarmış olarak seçmelere gittim ve rolü aldım. Belki de o adama teşekkür etmeliyim, çünkü rolü o kavga sayesinde aldım!’ 

 

 

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