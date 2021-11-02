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Yaşam

"Kist ameliyatı olacağım" diyerek bağış topladı; memelerine silikon yaptırdı

Twitch’te, site üyeleri platform üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve izleyenler tarafından bağış toplayabiliyor

02 Kasım 2021 07:57

Bir yıl önce "memesinden kist ameliyatı olacağını" söyleyerek bağış toplayan Twitch yayıncısı Didem Şener’in memelerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.
 
Şener, uygulama üzerinden "Kist ameliyatı olacağım" başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı. Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener’in topladığı paralarla memelerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.
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