'Kısmi süreli' çalışmada kıdem tazminatına yasal koruma geliyor

Milyonlarca öğrenci, küçük çocuğu olan anne, emeklilerin tercih ettiği "kısmi süreli" olarak nitelendirilen yarı zamanlı çalışmada sosyal haklar genişliyor. Kıdem tazminatı hakkı yasal olarak korumaya alınırken bu yıl 4 bin 253 lira olan asgari ücret yarı zamanlı çalışılan süreyle orantılı ödenecek.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre yarı zamanlı çalışanların ücret ve haklarının tam süreli çalışana ödenen miktar üzerinden orantılı olarak hesaplanması gerekiyor. İşyerinde emsal işçi yoksa o iş kolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınacak.

Bu kapsamda çalışanların yıllık izinlerinde de ücret ödenmesi gerekiyor. İşyerinde tam süreli iş sözleşmesiyle yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak kabul ediliyor. O nedenle de kısmi istihdamda 20 günden fazla hizmet bildirimi yapılamıyor. Bu sürenin üzerinde yapılan çalışma sürelerinin ise 30 güne tamamlanması gerekiyor.