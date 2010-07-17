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Sağlık

Kısmi iptal doktorların yüzünü güldürdü

Tabipler Birliği, üniversitelerden sonra devlet hastanalerindeki doktorların da muayenehane açabilmesinde ısrarlı.

17 Temmuz 2010 03:00

T24-Anayasa Mahkemesi'nin tam gün kanunu ile ilgili kısmi iptal kararı Türk Tabipleri Birliği'ni sevindirdi.

Birlik, Yüksek Mahkeme’nin üniversite hastanelerindeki doktorların muayenehane açabilmesine olanak tanıyan düzenlemenin kamudaki doktorlar için de emsal niteliği taşıdığını savunuyor.

Tabipler Birliği, devlet hastanelerindeki doktorların bireysel olarak mahkemeye başvurmaya çağırıyor.

İptal kararını değerlendiren TBB başkanı Özdemir Aktan, “Hekimleri bir yerde çalıştırmaya zorlamak Anayasa’ya aykırıdır. Kararı çıktı mahkemeden. Dolayısıyla bunun da Sağlık Bakanlığı hastanelerine de yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

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