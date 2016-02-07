Kısmetse Olur yarışmacısı Tankut: Şevval Sam benim ilk aşkımdı

Kısmetse Olur'un damat adaylarından Tankut Denker, sosyal medyada şarkıcı Şevval Sam’la geçmişte bir aşk yaşadıkları iddiasına programa katılan bir izleyicinin sorusuyla cevap verdi. Tankut, “Şevval Sam benim ilk aşkımdı, lise olarak söyleniyor sosyal medyada. Ben 14 yaşındaydım o 13 yaşındaydı. Aramızda çok saf ve naif bir sevgi yaşandı” sözleriyle itiraf etti.

Tankut, Leman Sam ve Şevval Sam’la aile dostu olduğunu belirtirken “O zamanlardan beri bir arkadaşlığımız var, dostluğumuz hala da devam etmektedir” dedi.



Ne olmuştu?



Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz'a katılan Lerzan Mutlu, Kısmetse Olur yarışmacısı Tankut Denker'i ortaokul yıllarından tanıdığını söyledi. O dönem tüm kızların Denker'in peşinde olduğunu anlatan Mutlu, "Marjinal bir kişiliği vardı, Şevval Sam'la çıkıyordu" demişti.

Lerzan Mutlu'nun açıklamaları şöyleydi:

"Okuldayken bütün kızlar bu çocuğun peşindeydi. Kendisi buz hokeyi yapıyordu, marjinal bir kişiliği vardı. O lise sondaydı biz ortaokuldaydık. Kendisi benim okul arkadaşım hatta Şevval Sam’la çıkıyordu"