Kısmetse Olur yarışmacıları 5 bin lira maaş mı alıyor?

Ekranların sevilen evlilik programı ‘Kısmetse Olur’ programındaki yarışmacıların, 5 bin lira maaş aldığı iddia edildi.

Akşam'dan Erçin Dağ Eysen'in haberine göre; gelin ve damat adaylarının, hayatının aşkını aradığı programda yarışmacılar yaşadıkları fırtınalı aşklar ve entrikalarla kısa sürede birçok kişiye ulaştı. Bu ilgi o kadar büyüdü ki gelin ve damat adayları adına sosyal medyada fan sayfaları açıldı.

Tüm bunlar yaşanırken evlilik programında yer alan yarışmacıların cast ajansından oldukları ortaya çıkmıştı. Hepsinin birer oyuncu adayı olduğu öğrenilen yarışmacıların aylık 5 bin lira aldığı ileri sürüldü.