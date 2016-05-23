Kısmetse Olur evinde yarışmacılar ne kadar maaş alıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında gelin ve damat adaylarının aylık düzenli maaş aldığı ortaya çıktı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan adaylardan en fazla maaş alanlar Ayça Beğen ve Eser West.

İnternethaber’in haberine göre, yarışmacıların aldıkları maaşlar şöyle:

Ayça Beğen 7 bin 500 TL

Cansel Çördük 6 bin TL

Mehtap Taşkıran 5 bin TL

Melis Buse Betkayan 5 Bin TL

Hazal Atabek 4 bin TL

Cansu 2 bin 500 TL

Seray 2 bin TL

Elenmeden önce Nur Erkoç da 7 bin 500 lira alıyordu.



Damat adayları



Eser West 7 bin 500 TL

Emre Ubeyli 5 bin TL

Adnan Kızıltaş 5 bin TL

Semih Kurtulmuş 4 bin TL

Batuhan Cimilli 4 bin TL

Murat Özbakan 3 bin TL

Tankut Denker 3 bin TL

Emre Gül 2 bin TL