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Kısmetse Olur evinde yarışmacılar ne kadar maaş alıyor?

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan adaylardan en fazla maaş alanlar Ayça Beğen ve Eser West

23 Mayıs 2016 19:23

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında gelin ve damat adaylarının aylık düzenli maaş aldığı ortaya çıktı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan adaylardan en fazla maaş alanlar Ayça Beğen ve Eser West.

İnternethaber’in haberine göre, yarışmacıların aldıkları maaşlar şöyle:

Ayça Beğen 7 bin 500 TL 

Cansel Çördük 6 bin TL 

Mehtap Taşkıran 5 bin TL 

Melis Buse Betkayan 5 Bin TL 

Hazal Atabek 4 bin TL 

Cansu 2 bin 500 TL 

Seray 2 bin TL 

Elenmeden önce Nur Erkoç da 7 bin 500 lira alıyordu.
 

Damat adayları
 

Eser West 7 bin 500 TL 

Emre Ubeyli 5 bin TL 

Adnan Kızıltaş 5 bin TL 

Semih Kurtulmuş 4 bin TL 

Batuhan Cimilli 4 bin TL 

Murat Özbakan 3 bin TL 

Tankut Denker 3 bin TL 

Emre Gül 2 bin TL

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