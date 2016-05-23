Kısmetse Olur evinde yarışmacılar ne kadar maaş alıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında gelin ve damat adaylarının aylık düzenli maaş aldığı ortaya çıktı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan adaylardan en fazla maaş alanlar Ayça Beğen ve Eser West.
İnternethaber’in haberine göre, yarışmacıların aldıkları maaşlar şöyle:
Ayça Beğen 7 bin 500 TL
Cansel Çördük 6 bin TL
Mehtap Taşkıran 5 bin TL
Melis Buse Betkayan 5 Bin TL
Hazal Atabek 4 bin TL
Cansu 2 bin 500 TL
Seray 2 bin TL
Elenmeden önce Nur Erkoç da 7 bin 500 lira alıyordu.
Damat adayları
Eser West 7 bin 500 TL
Emre Ubeyli 5 bin TL
Adnan Kızıltaş 5 bin TL
Semih Kurtulmuş 4 bin TL
Batuhan Cimilli 4 bin TL
Murat Özbakan 3 bin TL
Tankut Denker 3 bin TL
Emre Gül 2 bin TL