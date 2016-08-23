Kışlaya yıldırım düştü; 3 asker yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yıldırımın düştüğü askeri kışlada yangın çıktı. Yangın esnasında 3 asker dumandan etkilendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Kemalettin Eken Kışlası'ndaki otluk araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Etrafa hızla yayılan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında dumanların arasında kalan 3 asker baygınlık geçirdi.

Dumandan etkilenen 3 asker ambulansla Malkara Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen askerler, daha sonra Tekirdağ il merkezine sevk edildi.