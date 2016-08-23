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Yaşam

Kışlaya yıldırım düştü; 3 asker yaralı

Etrafa hızla yayılan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

23 Ağustos 2016 14:19

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yıldırımın düştüğü askeri kışlada yangın çıktı. Yangın esnasında 3 asker dumandan etkilendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Kemalettin Eken Kışlası'ndaki otluk araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Etrafa hızla yayılan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında dumanların arasında kalan 3 asker baygınlık geçirdi.

Dumandan etkilenen 3 asker ambulansla Malkara Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen askerler, daha sonra Tekirdağ il merkezine sevk edildi.

 

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