Kışlalardaki şüpheli ölümlere yeniden inceleme talebi

Kışlada Şüpheli Asker Ölümleri ve Mağdurlar Derneği üyeleri, askerlik yaptıkları sırada intihar ettiği öne sürülen yakınlarıyla ilgili askeri yargı mensuplarınca yürütülen soruşturmaların yeniden başlatılmasını talep etti.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan ve yakınlarının fotoğraflarını taşıyan dernek üyeleri adına açıklama yapan Ramazan Bahar, askerlik yaparken yaşamını yitiren yakınlarının ölüm nedenlerinin soruşturma dosyalarında "intihar" olarak geçtiğini söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre Bahar şöyle konuştu:

"Bu talihsiz olay sonucu askeri mahkemelerin kapatılmış olması çok isabetli bir karar olmuştur. FETÖ'cü olduğunu düşündüğümüz askeri savcı ve hakimler hakkında soruşturma açılmıştır. Onların bu zamana kadar baktıkları davaları örtbas ettiklerine üzülerek şahit olduk. Bu nedenle askeri mahkemelerde görülmüş ve adil yargılamadan uzak, taraflı tutumla kapatılan davaların (şüpheli ölümlerle ilgili) sivil, tarafsız mahkemelerde yeniden etkin bir şekilde araştırılmasını ve soruşturma yapılarak yeniden yargılama yapılmasını istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'ın sesimizi duymasını istiyoruz."