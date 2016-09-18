T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Kışlalardaki şüpheli ölümlere yeniden inceleme talebi

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın sesimizi duymasını istiyoruz"

18 Eylül 2016 21:27

Kışlada Şüpheli Asker Ölümleri ve Mağdurlar Derneği üyeleri, askerlik yaptıkları sırada intihar ettiği öne sürülen yakınlarıyla ilgili askeri yargı mensuplarınca yürütülen soruşturmaların yeniden başlatılmasını talep etti.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan ve yakınlarının fotoğraflarını taşıyan dernek üyeleri adına açıklama yapan Ramazan Bahar, askerlik yaparken yaşamını yitiren yakınlarının ölüm nedenlerinin soruşturma dosyalarında "intihar" olarak geçtiğini söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre Bahar şöyle konuştu:

"Bu talihsiz olay sonucu askeri mahkemelerin kapatılmış olması çok isabetli bir karar olmuştur. FETÖ'cü olduğunu düşündüğümüz askeri savcı ve hakimler hakkında soruşturma açılmıştır. Onların bu zamana kadar baktıkları davaları örtbas ettiklerine üzülerek şahit olduk. Bu nedenle askeri mahkemelerde görülmüş ve adil yargılamadan uzak, taraflı tutumla kapatılan davaların (şüpheli ölümlerle ilgili) sivil, tarafsız mahkemelerde yeniden etkin bir şekilde araştırılmasını ve soruşturma yapılarak yeniden yargılama yapılmasını istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'ın sesimizi duymasını istiyoruz."

 

ETİKETLER

Kışlaşüpheli ölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24