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Yaşam

Kışlalarda erken terhis heyecanı

Koşaner’in, Erdoğan’a askerlik sistemine ilişkin yapılanmaya yönelik alternatifleri ilettiği sunumun ardından, kışladaki askerler sürece kilitlendi...

23 Ekim 2010 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner’in Başbakan Erdoğan’a önceki gün askerlik sistemine ilişkin yapılanmaya yönelik alternatifleri ilettiği sunumun ardından, kışladaki askerler sürece kilitlendi.

Askerin sunduğu 5 alternatiften hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, uzun dönem askerlerin görev süresi kısalacağından, silah altındaki askerleri, erken terhis heyecanı sardı. 

Üniversite mezunu olmayan askerlere “12 ay” formülünün gerçekleşmesi durumunda yaklaşık 100 bin askerin derhal terhis olacağını vurguluyor. Kaynaklar, kasım ayında terhis olacak 89/3 ve 2011 Şubat’ında terhis olacak 89/4 tertip askerlerin, bu uygulamadan yararlanma olasılığının düşüklüğüne dikkati çekiyor. Bu kapsamda mayıs ayında terhis olacak 90/1 tertip askerlerin, yasa çıkar çıkmaz derhal terhis olma olasılığının bulunduğuna işaret ediliyor. Nisan ayında askere alınacak 339. kısa dönem askerlerin, yeni askerlik sisteminden ilk etkilenecek kısa dönem grubu olabileceği ifade ediliyor.


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