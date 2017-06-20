Kışla'daki gıda zehirlenmesi; 'Rota'ydı 'Eren'e döndü, şirket 4 yılda 70 kat büyüdü!

Askerlerin zehirlenmesiyle dikkatlerin çekildiği Rota Yemekçilik, son yıllarda hızla büyümüş ancak bir türlü adresinde bulunamıyor. 100 bin sermaye ile kurulan şirketin 2017 yılında 7 milyon lira sermayeye çıktığı bildirildi. Şirketin adresinde Eren A.Ş. unvanı bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Manisa’daki askerlerin zehirlenmesinden sonra gözlerin çevrildiği Rota Yemekçilik, 2015 yılından itibaren iki koldan büyüdü. Rota Yemekçilik, 2013 yılında 100 bin sermaye ile kuruldu, 2015 yılında sermayesi 5 milyon liraya, 26 Nisan 2017 tarihinde de 7 milyon liraya çıktı. Rota Yemekçilik’in adresi internet sitesinde Ankara’da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde görünüyor. Ancak şirket 2016 yılının son günlerinde Batıkent’e taşındı. Batıkent’teki yeni binada ise Eren AŞ unvanı bulunuyor. Rota Yemekçilik’in ortaklarının diğer şirketi olan Eren Tabldot’un da son yıllarda hızla büyüdüğü anlaşıldı. Şirketin 2014 yılında 2 milyon lira olan sermayesi 2016 yılında önce 5 milyon liraya daha sonra da 2017 yılında 7 milyon liraya çıktı.

Ova şirketi ile birleşti

Rota Yemekçilik, Veysi Avşar tarafından Haziran 2013’te Diyarbakır’da kuruldu. Aynı yıl Ova Toplu Yemek Üretim şirketi ile birleşti. 2014’te sermayesi 2 milyon liraya yükseltildi, 21 Aralık 2015’te ise 5 milyon liraya çıkarıldı. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 29 Eylül 2015’te Rota Yemekçilik ile 10.9 milyon liralık yemek hazırlama ve dağıtım işi sözleşmesi imzalandı. 2016’da adres değişikliği yapıldı ve Batıkent yeni adres oldu. 26 Nisan 2017’de sermaye 7 milyon liraya çıktı.

Rota Yemekçilik internet sitesinde adresi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi gözüküyor. Rota Yemekçilik adresini 2016 yılında değiştirdi. Şimdi eski adresinde Aşsan tabelası bulunuyor.

Eren tabldot ile aynı adres

Eren Tabldot’un geçmişi ise 2008’de Tuba Avşar ile Suna Avşar tarafından kurulan Avşaroğulları şirketine dayanıyor. 500 bin sermayeli şirket 10 Temmuz 2013’te Eren Tabldot oldu. Rota Yemekçilik’in merkezinin Ankara’ya taşındığı döneme gelen tarihlerde 8 Eylül 2014’te Veysi Avşar, Eren Tabldot’un yönetimine girdi. Şirketin adresi Rota Yemekçilik’in bulunduğu aynı adres Kızılırmak Mahallesi olarak gösterildi. 2014’te şirketin sermayesi 2 milyon 10 bin lira çıkarıldı. Bu arada şirketlerin yönetimine Ali Osman Avşar da dönem dönem girdi. 2016 sonlarında şirketin adresi değişti ve Batıkent oldu. 29 Kasım 2016’da sermaye 5 milyon liraya yükseltilirken, Rota Yemekçilik gibi 26 Nisan 2017’de sermaye 7 milyon liraya çıkarıldı.

Rota Yemekçilik’in yeni adresi Batıkent’te gözüküyor. Bu binaya gittiğimizde Rota Yemekçilik yok, Eren AŞ unvanı bulunuyor.

Rota Yemekçilik’in internet sitesinde toplu yemek sektöründe Türkiye’nin büyük metropellerinde devlet daireleri, askeri birimler, hastaneler, okullar, üniversiteler, fabrikalar gibi tüm beslenme ihtiyacı olan sektörlerde çalışıldığı belirtiliyor. İnternet sitesinde Kızılırmak Mahallesi’ndeki adres yer alırken, bu adreste başka bir şirket faaliyet gösteriyor. Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki adres değişikliğine göre Rota Yemekçilik, Batıkent’te faaliyette. Şirketin adresine gittiğimizde ise burada da Rota Yemekçilik isminin yer almadığını, binada Eren AŞ unvanının kullanıldığını gördük. Şirketin internet sitesinde yer verilen referanslar içinde Şişli Etfal, Zekai Tahir Burak Kadın ve Doğum, Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesi bulunuyor. Şirketteki yetkililer Manisa’da 16 Temmuz 2016’dan itibaren yemek dağıtmaya başladıklarını belirterek, daha geniş açıklamanın daha sonra yapılacağını söylemekle yetindiler.

BU arada Rota Yemekçilik’in 5 Ekim 2015-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı’nda yemek dağıtım işini aldığı belirtildi. Geçen yıl ekim ayında 15-20 kişinin yemekten zehirlendiği ve Maliye Bakanlığı’nın da aynı ay içinde sözleşmeyi feshedildiği kaydedildi. Şirket yetkilileri konunun yargıya taşındığını söylediler.

Gıda güvenliği sorunu büyük

Manisa Tabip Odası Başkanı Hasan Semih Bilgin de yaptığı açıklamada, zehirlenme olaylarındaki, etken maddenin öncekiler gibi salmonella bakterisisi olabileceğini bildirdi. Bilgin, askeri birliklerde karavananın özel şirketler tarafından hazırlanıyor olmasının bile başlı başına bir gıda güvenliği sorunu olduğunu söyleyerek, “Toplu yaşam alanlarından olan kışla ve birlikler bulaşıcı ve salgın hastalıklar için riskli yerlerdir. Bu konuda hijyen, gıda kontrolü ve çalışanların aralıklı muayeneleri büyük önem taşımaktadır. Bu bir halk sağlığı faaliyetidir ve yakın bir geçmişe kadar bu süreçler daha çok birliklerin kendi içerisindeki mekanizmalar tarafından gerçekleştirilmekte, kontrol ve denetim mekanizmaları ile sürdürülmekteydi. Bugün ortaya çıkan tablo bu mekanizmalarda bir aksaklığı ya da ihmali ortaya koymaktadır” dedi.