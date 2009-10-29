Kışlada şüpheli ölüm

Trabzon 48'inci Motorlu Piyade Tugayı Komutanlığı Boztepe Askeri Kışlası'nda bir asker, nöbet sırasında kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Askerin intihar ettiği sanılıyor.



Olay dün gece geç saatlerde meydana geldi.



Boztepe Askeri Kışlası'nda nöbet tutulan bölgelerden birinden silah sesi gelmesi üzerine, nöbet alanına giden askerler, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki piyade er Orhan Mutlu'yu göğsünden vurulmuş halde buldu.



Ağır yaralı olarak Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne kaldırılan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



4 aylık asker olduğu belirtilen Orhan Mutlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.