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Yaşam

Kışlada ölüme hapis

Astsubay Özay Ayvaz ile Uzman Çavuşlar Muhittin Baş ve Mustafa Korkmaz'a 10'ar ay hapis cezası verildi

24 Ekim 2013 13:49

Afyonkarahisar'da tekmeledikleri askerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 1 astsubay ile 2 uzman çavuş 10'ar ay hapis cezası aldı.

İddiaya göre Er Esat Mengilli, 6 yıl önce Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda koşu sırasında fenalaşarak yere düştü.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Esat Mengilli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gencin asker arkadaşları Mengilli'nin düştükten sonra komutanları tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Bunun üzerine aile suç duyurusunda bulundu.

Astsubay Özay Ayvaz ile Uzman Çavuşlar Muhittin Baş ve Mustafa Korkmaz'a 10'ar ay hapis cezası verildi.

 

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