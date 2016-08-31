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Yaşam

Kışlada kavga; 10 asker birbirine girdi, 1'i ağır 10 yaralı!

Kavga bir usta askerin alaya alkollü giriş yaparak diğer askerlere küfretmesiyle başladı

31 Ağustos 2016 01:33

Karabük'teki 125. Jandarma Eğitim Alayı'nda usta bir askerin izin dönüşü alaya alkollü giriş yaparak yemekhanedeki askerlere küfür etmesi kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 10 asker yaralandı.

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre usta bir askerin izin dönüşü alaya alkollü giriş yaptıktan sonra yemekhanede bazı askerlere küfür etmesiyle kavga çıktı. Yaklaşık 10 askerin birbirine girdiği kavgayı ayırmak için nöbetçi subay havaya 6 el ateş etti.

Diğer askerilerin ve rütbelilerin de araya girmesi ile iki grup güçlükle ayrıldı. Çıkan kavga sonucu 1'i ağır 10 asker yaralandı. Yaralı askerler, Alay'a çağrılan 112 ambulansları ile Safranbolu ve Karabük'teki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen askerler tedavi altına alınırken Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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