Kışla'da bir intihar daha

Kışlada intiharlara bir yenisi daha eklendi. Bitlis'te bir asker silahını kafasına dayayarak intihar etti.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, olay dün akşam Hizan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. Kayseri nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki er Duran Başkurt nöbet kulübesinde bilinmeyen bir nedenle silahla kafasına bir el ateş ederek intihar etti.

Silah sesini duyarak olay yerine gelen arkadaşları Başkurt'u kanlar içinde buldu. Başkurt'un olay yerinde öldüğü belirtilirken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Burada otopsisi yapılan Başkurt'un cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.