Kışlada bir intihar daha



Bitlis'te görevli bir astsubay beylik tabancasıyla intihar etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesideki 10'uncu Motorize Piyade Tugayı'nda görevli Astsubay N.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancasıyla göğsüne ateş ederek intihar etti.

Sabah saatlerinde evinde beylik tabancasıyla göğsüne bir kez ateş eden Astsubay Başçavuş N.D. kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesi üzerine evine giden askerler, ağır yaralı N.D.yi ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Demir, yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalbinin üst tarafına gelen kurşunla yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası 54 yaşındaki Astsubay Başçavuş Naci Demir'in intihar nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.