'Kıskanmam için nedenim çok'

Yarışmamdan memnun

Volkan Demirel ile Zeynep Sever’in ilişkisi uzun zamandır biliniyordu ancak çift ısrarla objektiflerden kaçıyordu. Bu kovalamaca sonunda onların isteğiyle son buldu. Daha önce “Çevredekilerin bakışları yüzünden baş başa yemeğe bile çıkamıyoruz” diyen çift, önceki gün magazin muhabirlerinin gözde mekanı İstinye Park’a geldi. Ve onları ilk kez birlikte görüntülemek mümkün oldu.İkili, kamera yasağını kaldırdığı gibi sorulardan da kaçmadı. Sever, güzellik yarışmasına katılmasına Volkan’ın ne tepki gösterdiği sorulduğunda ise sevgilisini onore edecek bir yanıt verdi: “Yarışmaya katılmamdan çok memnun, çünkü o kıskanç değil. Benim Volkan’ı kıskanmak için daha fazla nedenim olduğu kesin!” Alışverişin ardından yemek yiyen ikili, mekandan yine birlikte ayrıldı.