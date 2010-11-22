Kıskançlık yapıp 300 bin euro kazandılar

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Hırvatistan'da ‘Binbir Gece’ dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla Hırvatistan ve Sırbistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin başrol oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, reklam filmi çekimi için geldikleri Hırvatistan'da büyük ilgiyle karşılandı.1 dakika 10 saniye süren reklam filmi için ünlü çiftin 300 Bin Euro para aldıkları ifade edildi. Hırvatistan’ın tanınmış bir mağazasının reklam filmi için 4 günlüğüne bu ülkeye gelen ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i Hırvat hayranları havaalanından itibaren yalnız bırakmadı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde havaalanından ayrılan ünlü çifte polis kalacakları otele kadar eskortluk etti.Ünlü oyunculara Hırvatistan’ın tanınmış oyuncusu Mariana Mikoliç eşlik etti. Reklamda Halit Ergenç mağazada alışveriş yaparken bir kadın hayranı kendisini görünce birlikte akşam yemeği yediğini düşünmeye başliyor. Tam bu sırada kendine gelince karşısında ünlü oyuncuyu görüp heyecandan bayılıyor. Bu sırada Bergüzar Korel içeri girince Halit Ergenc'i kıskanıyor. Tanıtım reklamı ardından Bergüzar Korel ve Halit Ergenç akşam yemeği yemeğe giderken garson masaya gelince karşısında Bergüzar Korel'i görünce o da heyecandan bayılıyor.Hırvatistan'da 4 gün boyunca yoğun ilgiyle karşılanan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i görmek için Bulgaristan, Sırbistan ve diğer komşu ülkelerden hayranlarının bu ülkeye geldikleri bildirildi. Basının günler öncesinden haber yapması nedeniyle ünlü çift gittikleri her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Hırvatistan televizyonları ana haber bültenlerinde ünlü çiftin Hırvatistan ziyaretiyle ilgili haberlerine genişçe yer verdi. Medyanın yoğun ilgisi ile karşılanan çift, Hırvatistan’ın en lüks hotelinde 4 gece konakladı. Çifte domuz etinin yer almadığı yemeklere dikkat edildiği haberleri haber bültenlerine konu oldu.Bergüzar Korel’in bol alışveriş yaptığı Hırvatistan’da, Halit Ergenc’i kadın hayranları yalnız bırakmadı. Hırvatistan’da sahnelenen bir müzikholü izlemeye giden Korel ve Ergenci, Hırvat hayranları burada da yalnız bırakmadı. 3 gün boyunca süren reklam filmi Hıravistan, Sırbistan ve diğer Balkan ülkeleri televizyonlarında yayınlanacak. Dizi Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve diğer ülkelerde izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.