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Sağlık

Kıskançlık lobu keşfedildi

Bilim adamları beyindeki kıskançlık lobunu bulduklarını açıkladı.

21 Ağustos 2009 03:00

MRI görüntülerinde işaretlenen bölüm, insanların aşk acısı ya da sevgililerini kıskandıklarında hissettikleri neredeyse fiziksel acıya yakın olan acının da yönetildiği bölüm.

Bilim adamları beyindeki kıskançlık lobunu bulduklarını açıkladı.

Bilim adamlarının bulduklarını açıkladıkları kıskançlık bölümü insanların aşk acısı ya da sevgililerini kıskandıklarında hissettikleri neredeyse fiziksel acıya yakın olan acının da yönetildiği bölüm.

Yeni tedavilere ışık tutacak

Bu keşifle beyinle ilgili hastalıklar, ruhsal tedavi ve danışmanlık alanında önemli gelişmelere ışık tutulması bekleniyor.

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