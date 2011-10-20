Kıskançlık cinayeti



T24-İki çocuğunun annesi olan eşinin gözünü oyup kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren İhsan Karakoç, "Namusumu temizledim" dedi





Sabah'ın haberine göre, İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi Şehit Aziz Sokağı'nda önceki gece sabaha karşı yaşanan olayda, aldatıldığından şüphelenen 39 yaşındaki İhsan Karakoç, 14 yıllık eşi Songül Karakoç'u hunharca öldürdü.





İddiaya göre eşiyle yaşadığı tartışmalar nedeniyle bir süredir yan sokakta ablasında kalan İhsan Karakoç önceki gece kendine ait anahtarla eve girdi. Evde yalnız olan eşini kalbinden bıçaklayıp gözüne meyve bıçağı sokan zanlı, yatak odasından koridora kaçmak isteyen Songül Karakoç'u yakalayıp, başka bir ekmek bıçağıyla boğazını kesti.





Gürültüye uyanıp evden çıkan Karakoç'la karşılaşan komşulardan Zübeyde Zengin, "Evden çığlıklar yükselince çocuklara bir şey olduğunu düşünüp aşağı indim. Merdivende İhsan Bey'le karşılaştık. 'Çocuklara bir şey mi oldu' diye sordum. Bana, 'Namusumu temizledim, eşimi öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum' dedi. Üstü başı temizdi" diye konuştu.



Kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşılırken, çiftin 10 ve 4 yaşlarındaki çocuklarının bir yakınlarının evinde kaldıkları öğrenildi. Songül Karakoç'un, eşinin uzun süredir çalıştığı Tuzla Tepeören'deki mobilya imalathanesinde 8 ay önce işe başladığı öğrenildi. İhsan Karakoç kısa süre sonra ablasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

