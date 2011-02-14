-KİŞİYE ÖZEL ONLİNE SINAV DÖNEMİ ESKİŞEHİR (A.A) - 14.02.2011 - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen ''Kişiye Özel Online Sınav Projesi''yle öğrenciler sınavlarda artık, kağıt, kalem ve silgi kullanmayacak. Web tabanlı bir uygulama olan projede öğrenciler, sınav anında dağıtılan kullanıcı adı ve şifre ile sınav ekranına erişebilecek. Sınav sırasında internet bağlantısının kesilmesi veya sınavdan yanlışlıkla çıkılması durumunda, kullanıcı tekrar online olduğunda kaldığı yerden sınavına devam edebilecek. AÜ Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, online sınav uygulamasının, üniversitenin 30 yıldır Türkiye ve Avrupa çapında gerçekleştirdiği sınav uygulamaları konusunda sahip olduğu tecrübe ve teknik bilgilerinin birleşimiyle geliştirildiğini bildirdi. Prof Dr. Aydın, çok sayıda deneme, mevcut uygulamaların incelenmesi ve programa son şeklinin verilmesiyle online sınav uygulamasına 2010-2011 öğretim yılında başlanıldığını belirterek, bu yılı, online sınavda deneme yılı olarak gördüklerini ifade etti. Gelecek yıl, söz konusu uygulamayı daha sistematik hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi ''Bugüne kadar AÜ Açıköğretim Fakültesi dönemlik-kredili uzaktan eğitim programlarının güz dönemi ara ve dönem sonu sınavları sabah ve öğleden sonra dört oturum olarak yapıldı. İzmir Yaşar Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili derslerinin sunumları ve sınavları online olarak yapıldı. Dönemlik-kredili uzaktan eğitim programlarının güz dönemi ara ve dönem sonu sınav organizasyonunda toplam 1040 öğrenci sınava girdi. Sınavlar, kayıtlı öğrenci sayısına göre AÜ Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bürolarında ve il sınav koordinatörlüklerinde olmak üzere 68 ildeki toplam 71 merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İzmir Yaşar Üniversitesi'nde ise güz dönemi ara ve dönem sonu online sınav 3 bin 916 öğrenciye uygulandı.'' Prof. Dr. Aydın, projeyi, talep eden diğer üniversitelerde ve Anadolu Üniversitesi'nin örgün programlarında uygulayacaklarını savunarak, ''Projenin ilk adımı olarak, üniversitesinin 'e-Sertifika Programları'nın 2011 bahar dönemi sınavları Türkiye'de 81 ilde ve Almanya'nın Köln kentinde online olarak 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek'' dedi. Sınavların oturum düzeninde ve gözetmenler eşliğinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Aydın, ''Online sınavla eş zamanlı olarak bilgilerin ölçümlenmesi ve sınav sonuçlarının hızlıca analizinin yapılması sağlanıyor. Gözetmenler, sınavda denetleme rolünün ötesinde kendi ekranından sınav sürecini izleyerek bizzat sınavın içinde yer alıyor'' diye konuştu.