Kişiye özel kanser tedavisi dönemi gelebilir

Doç. Dr. Tan İnce, tümör hücrelerini laboratuvar ortamında hızlı bir şekilde büyütmeyi başardı. Büyütülen bu hücreler üzerinde ilaçlar test edilecek, bu sayede kanser tedavisi kişiselleşebilecek.

27 yıldır ABD’de çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. İnce (52), halen Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi’nde Disiplinlerarası Kök Hücre Enstitüsü’nde, Kanser Kök Hücre Bölümü ve Kanser Doku Bankası Direktörü olarak çalışıyor. Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, konuyla ilgili son araştırması saygın bilim dergilerinden Nature Communications’ta yayınlanan Doç. Dr. İnce, “Yapmaya çalıştığımız, boğazı ağrıyan hastalardan nasıl örnek (kültür) alınıyor, en doğru ve etkili olabilecek antibiyotik verilmeye çalışılıyorsa kanser hastalarında da bunu başarabilmek” dedi.

60 yılın rekoru

Son 15 yıldır kanser hücresinin vücut dışında, laboratuvarda büyütülmesi üzerine çalıştığını belirten Doç. Dr. İnce, şunları anlattı: “60 yıldır bunun üzerine araştırmalar vardı. Ancak sadece binde bir ya da yüzde bir hastada başarılıydı. Ben ve ekibim 26 hastanın yumurtalık tümöründen aldığımız, 1 mm’lik dokudaki hücreler üzerinde çalıştık. 25 hastanın tümör hücrelerini laboratuvarda büyütebildik. Son 60 yılda sadece 50 civarında hastadan yumurtalık tümörü büyütülebilmişti. Yani başarı oranı, yılda birden bile azdı. Bu da standart teknolojiyle bu işin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Biz makalemizden sonra 25 hastadan daha tümör büyüttük. Yani benim laboratuvarım toplamda dünyada son 60 yılda yapılanı tek başına ikiye katladı.”

90 maddelik iksir

Tümör hücrelerinin büyümesi Doç. Dr. İnce’nin geliştirdiği besin sıvısı sayesinde gerçekleşti. Tümör hücrelerinin, aminoasit, yağlar, vitaminler, değişik şekerler ve başka toplam yaklaşık 90 maddeden oluşan ‘kokteyl’ besin sıvısından büyümeleri için ihtiyaç duydukları besinleri aldıklarını belirten Doç. Dr. İnce, “Yeni besi sıvısı, tümör hücreleri için suni bir hayat iksiri gibi. Şimdi hastaların yüzde 90’ından alacağımız 1 mm’lik tümör parçasından kilolarca tümör yapabiliriz” diye konuştu.

Her tümöre ayrı besin

Yumurtalık dışında akciğer, bağırsak, pankreas, meme, lösemi, prostat kanserleriyle de ön çalışmalar yaptıklarını anlatan Doç. Dr. İnce, “Tüm bu kanserler için ayrı ayrı besin sıvıları geliştirdim” dedi. Çalışmanın kısa vadeli sonucu kişiselleştirilmiş tedaviye olanak vermesi. Hastalardan alınacak tümör hücreleri laboratuvarda önce büyütülecek, sonra da mevcut ilaçlar verilerek hangilerinin gerçekten etkili olduğu saptanacak.

200 ilaçtan 4’ü etkili oldu

Böylece hem hastalık en etkili ilaçlarla tedavi edilebilecek hem de hasta gereksiz yere ilaçların pek çok, zor yan etkisiyle karşı karşıya kalmayacak. Doç. Dr. İnce, “Hiç tahmin edilmeyen ilaçların bazı tümör üzerinde etkili olduğu görülüyoruz. Ağır durumda gelen bir mesane kanseri hastasından aldığımız örnekte 200’e yakın kanser ilacı denedik. Bunlardan sadece 4-5’i etkili oldu. Etkili ilaçlardan biri kan kanserlerinde kullanılıyordu ve mesane kanserlerinde kullanılması doktorların hiç aklına gelmezdi bile. Bu besin maddelerinin daha uzun vadedeki etkisi ise yeni ilaçların geliştirilmesi. İlaç firmalarının birkaçı çalışmayla ilgileniyor” diye konuştu.

Hedef 3 yılda 10 tümör

Araştırma ekibi olarak 10 farklı tümör çeşidiyle daha çalışma yapmak istediklerini belirten Doç. Dr. İnce, bunun için 3 yıllık periyotta yaklaşık toplam 6 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Uzmanlığı kanser hücreleri

ŞAİR, gazeteci Özdemir İnce ile çeviribilim uzmanı Ülker İnce’nin oğlu olan Tan İnce 1982’de Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Cornell Üniversitesi’nde farmakoloji doktorası yaptı. 2000’de Harvard Tıp Fakültesi’nde patoloji uzmanı oldu. Massachusetts Institute of Technology’de kanser kök hücreleri üzerine temel bilimler araştırmaları yaptı. İnce çalışmalarını, Miami Üniversitesi’nde Kanser Kök Hücre Bölümü ve Kanser Doku Bankası Direktörü olarak sürdürüyor.