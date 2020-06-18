Kişiye özel kadroya yargı engeli

Sınavı kazanan adayın aile dostu ve tez danışmanından oluşan jürinin yaptığı akademik kadro sınavı yargı kararıyla iptal edildi. Jürinin mevzuata aykırı belirlendiğini ifade eden mahkeme, sınav sorularından birinin de kazanan adayın tez başlığından oluşturulduğunun altını çizdi.

Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü için açtığı öğretim görevlisi kadro ilanına başvuru için ‘Bankacılık veya mikrokredi alanında çalışma yapmış olmak’ şartı koydu. İnönü Üniversitesi’ne bağlı Malatya Meslek Yüksekokulu’nca açılan ve sorulardan biri, sınavı kazanan adayın tez başlığından oluşturulan akademik kadro sınavı, yargı kararıyla iptal edildi. BirGün'denİnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü için açtığı öğretim görevlisi kadro ilanına başvuru için ‘Bankacılık veya mikrokredi alanında çalışma yapmış olmak’ şartı koydu.

Üniversite yönetiminin sınav için oluşturduğu jüride yer alan akademisyenlerden birinin sınavı kazanan adayın aile dostu, bir diğerinin ise adayın tez danışmanı olduğu ortaya çıktı. Sınavda adaylara sorulan sorulardan birinin de kazanan adayın yüksek lisans tez başlığından oluşturulduğu belirlendi. Üniversitenin açtığı kadro ilanına başvuran ancak elenen Cemile Şahin, mağduriyetini CİMER’e yazdı. Şahin, kadro ilanlarına belirli bir adayı tanımlayan koşullar konulamayacağının altını çizerek tepki gösterdi. Üniversite yönetimi, BirGün’ün kamuoyunun gündemine getirdiği skandala ilişkin, “Yadırganacak bir şey yok” açıklaması yapmıştı.

Şahin, konuyu yargıya taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Malatya İdare Mahkemesi, sınavı kazananın aile dostu ve tez danışmanından oluşturulan jürinin, mevzuata aykırı belirlendiğinin altını çizdi. Mahkeme, öğretim görevlisi alım işleminin hukuksuz olduğunu belirtilerek sınavın iptaline hükmetti.