Kişiye özel düzenleme iddiaları: Müsteşarlıktan rektörlüğe 1.5 ayda atandı

Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kişiye özel yapılan düzenlemeler sorununu gündeme getirdi. Gözler, makalesinde İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa rektörü Nuri Aydın ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin'in rektör olarak atanması için şartların değiştirilip atamalardan sonra eski hale getirilmesine değindi.

Kemal Gözler, rektör olarak atanacak öğretim üyesinin, "profesör olarak en az üç yıl görev yapmış” olması şartının 2 Temmuz 2018 tarih ve 703 sayılı KHK ile "Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır” şeklinde değiştirildiğini ve profesör olma şartının kaldırıldığını söyledi.

Gözler, bu şart kaldırıldıktan sonra 5 gün sonra İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne, 14 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Nuri Aydın'ın atandığını kaydetti. Aydın'ın atanmasından 15 gün sonra ise “en az üç yıl profesörlük yapma” şartı tekrar getirildi.

Kemal Gözler, 3 yıllık profesörlük şartının tekrar getirilmesinden iki ay sonra 13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bu şartın tekrar kaldırıldığını kaydetti. Gazetelerde bu değişikliğin Milli Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı Yusuf Tekin’i Ankara Hacıbayram Üniversitesine rektör olarak atanabilmesi için yapıldığı iddialarının yer aldığını belirtti.

Prof. Kemal Gözler, Yusuf Tekin'in sadece rektörlükle değil profesörlüğe atanmasında da kişiye özel bir uygulama örneği olabileceğini kaydetti. Gözler, 24 Temmuz 2019 tarihinde Tekin'in Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevinin sona erdiğini bundan üç gün sonra ise Resmi Gazete kendisi için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde profesörlük kadrosu ilanı yapıldığını ifade etti.

Yusuf Tekin'in rektörlüğe atanma tarihinin 14 Eylül 2018 olduğunu belirten Gözler, Yusuf Tekin'in 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren bir ay içinde, 14 Eylül 2019 tarihine kadar, profesörlüğe atanmış olduğunu kaydetti.

Kemal Gözler, Yusuf Tekin'in rektörlük yolunda aşması gereken bir engel daha olduğunu kaydetti. Tekin'in 3 yılık profesör olma şartını karşılamadığını belirten Gözler, "Mesele değil. 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin b bendiyle bu şart kaldırılmış ve böylece Yusuf Tekin rektörlüğe bir adım daha yaklaşmıştır. Söz konusu şartın kaldırılmasını izleyen gün, Cumhurbaşkanı, 14 Eylül 2018 tarih ve 2018/181 sayılı Kararıyla Prof. Dr. Yusuf Tekin’i Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörlüğüne atamıştır" dedi.

Gözler, Yusuf Tekin'in müsteşarlık görevinin sona ermesi, kendisi için profesörlük kadrosu ilân edilmesi, kadroya başvurması, jüri üyelerinin seçimi, jüri üyelerinin raporlarını vermesi, üniversite yönetim kurulunun teklif etmesi, rektörün Yusuf Tekin’i profesörlüğe ataması, rektörlük için üç yıl profesörlük şartının kaldırılması ve Yusuf Tekin’in rektörlüğe atanmasının bir buçuk ayda tamamlandığını ifade etti.

Hukuk devletinde kişiye özel düzenleme iddialarının olmaması gerektiğini kaydeden Kemal Gözler, "Bu iddiaların neden gerçeği yansıtmadığı, rektörlük şartlarındaki değişikliklerin Nuri Aydın ve Yusuf Tekin için değil, kamu yararı gerektirdiği için yapıldığı Türk milletine ikna edici bir şekilde açıklanmalıdır" dedi. "Ne kadar kötü olursa olsunlar, kanun ve kararnamelere saygı duyulur; çünkü onlar geneldir" diyen Gözler, kanun ve kararnamelerin genelliği ilkesinin zedelenmesi halinde Türkiye'de hukuka saygının sona ereceğini savundu.

Prof. Kemal Gözler’in “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin uygulamadaki değeri- Bir Buçuk Yıllık Bir Bilanço” makalesini okumak için tıklayın.