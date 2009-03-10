Kişiye özel diyet için ipuçları

Yaz geldi, sıkı bir diyete ihtiyacınız var. Peki sizin için en uygun diyet hangisi?



Diyet eğer bir kilo verme yarışıysa, tavşan gibi hızlı gitmek yerine kaplumbağa gibi yavaş ve istikrarlı olmanızı öneririz. Sizin ideal diyet reçeteniz de buna uygun olmalı. Uzmanların beslenme konusundaki yaklaşım ve görüşleri geniş çapta farklılıklar göstermesine rağmen hepsinin üstünde birleştiği nokta: En iyi kilo verme programı, sizin sonuna kadar takip edebileceğiniz programdır.



Şüphesiz herkes en çabuk ve sıkıntısız şekilde kilo vereceği sihirli bir diyet reçetesi arıyor. Ama işin gerçeğiyle yüzleşmemiz lazım:



Böyle sihirli bir reçete yok. Hızlı kilo vermenize yardımcı olacak her türlü diyet, kısa sürede bu kiloları tekrar ve fazlasıyla almanıza sebep olur.



Sağlıklı bir diyet programının özellikleri



Bir egzersiz planı

Bütün besin gruplarından derlenmiş menü

Profesyonel uzmanlar tarafından tasarlanmış olması

Yavaş ama istikrarlı bir kilo kaybı vaat etmesi

Yemek porsiyonlarının kontrolüne dair ipuçları

Yemek aralarında ufak atıştırmalara izin vermesi

Fazlaca ilaç desteği gerektirmemesi

Sevdiğiniz yemek ve içeceklerden küçük porsiyonlarda bulundurması

Bilimsel olması

Bir destek planına sahip olması

Çokça su içmenizi tavsiye etmesi



Size önerilen diyet reçetesinin size uygunluğunu anlamak için şu ipuçlarını kullanabilirsiniz



1- Benim yeme stilime uyuyor mu?



Sıklıkla seyahat eden veya dışarıda yemek yiyen biriyseniz, ev yapımı yemeklere ağırlık veren bir diyet de sizin için uygun olmayacaktır.



2.Benim egzersiz düzeyime uyuyor mu?



Düzenli bir şekilde devam ettiremeyeceğiniz bir egzersiz programı öneren diyet reçetesi –ne kadar hızlı kilo kaybı önerirse önersin- size uygun değildir.



3. Bu diyeti ömrümün sonuna kadar sürdürebilir miyim?



Bir diyete başlamayı düşünürken, o programa ömrünüzün sonuna kadar sadık kalabilecek misiniz? Değilse, hiç zahmet etmeyin. Çünkü diyeti bıraktığınızda kilolarınız geri gelecek.



4. Sevdiğim, hazırlayabileceğim ve bütçeme uygun yemekler var mı?



Yemeklerin yanında içmeniz tavsiye edilen bazı içecekleri tüketmek uzun vadede bütçenizi sarsacak mı? Bu sorulara olumlu cevap bulamıyorsanız, incelediğiniz diyet reçetesi size uygun olmayabilir.



5. Ne kadar hızlı kilo vereceğim?



Yarım kilo yağ 3 bin 500 kaloridir. Yani zayıflamak için çok fazla yağ yakmanız gerekiyor. Hızlı kilo verdiren diyetlerde genellikle yağ değil su kaybedersiniz. Özellikle diyete başlangıcın ilk evrelerinde hızlı kilo kaybı yaşanırsa, bunun vücudun su kaybından kaynaklandığını bilmelisiniz.



6. Diyet programı kötü alışkanlıklarımla uyuşuyor mu?



En ideal diyet, size diyet yaptığınızı hissettirmeyen diyettir. “Diyete girmek” fikri insanı psikolojik olarak rahatsız eder ve yemek konusunda takıntı yaratabilir.



7. Sevdiğim yiyecekleri yemeye devam edebilecek miyim?



Bazı diyet reçetelerinde kesinlikle yasaklanmış yiyecekler listesi bulunur. Oysa insanlara “bu yemekleri yemeniz yasak” gibi kural empoze ettiğinizde, genellikle bu yiyecekleri yeme arzusunu tetiklemiş olursunuz.



8. Küçük ama sürekli değişiklik söz konusu mu?



İnsanın yaşam ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi kolay değildir. Yaşam ve beslenme tarzınızda ‘küçük’ ama istikrarlı değişiklikler öneren bir reçete sizin için daha uygun olacaktır.



9. Diyet reçetesi bir takım destek hapları veya detoks formülleri içeriyor mu?



Sağlıklı bir diyet programı, günlük multi-vitamin tabletleri dışında bir beslenme veya destek ilaç takviyesi içermez.



10. Diyet yaparken detaylı bir plan mı yoksa esnek bir plan mı istiyorsunuz?



Diyet planınızın sizi ihtiyacınız olan kalorilerden mahrum etmeyeceğini ve günlük yaşantınızda sizi halsiz bırakmayacağından emin olun.

