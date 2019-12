Kişiye göre diyet hızla zayıflatıyor

Dünyaca ünlü Amerikalı talk show yıldızı Oprah Winfrey’i 107 kilodan 68 kiloya indiren Dr. Peter D’Adamo, yıldıza 39 kilo verdiren diyetini ilk kez açıkladı. Vatan’da yer alan habere göre, 90’lı yıllarda kan grubu diyetini bulan D’Adamo, ilk kez Oprah üzerinde uyguladığı Gen Diyeti’ni, bir kitapta topladı.Her insanın 6 gen tipinden birine uyduğunu söyleyen diyetisyene göre, sağlıklı bir kiloya kavuşmak için bu grupların bazı besinlerden uzak durması, bazılarının da bol bol tüketmesi gerekiyor. İşte Adamo’ya göre gen tipleri ve nasıl bir beslenmeleri gerektiği:Uzun boylu ve zayıftırlar. Adrenalin seviyeleri yüksek, hareketli, alerjiye ve astıma yatkındırlar.Nasıl beslenmeliler: Bol et ağırlıklı bir menü seçmeliler. Buğday ve tahıl gibi glüten içeren besinlerden uzak durmalılar.Ne yemeliler: Biftek, pirzola, sert peynirler, beyaz ya da kahverengi pirinç, brokoli, greyfurt.Nelerden kaçınmalılar: Fındık, insülin hormonu salgılayabilecek kuruyemiş ve tahıl ürünleri, buğday unu, eritme peynirler.Güçlü, adaleli ve dayanıklıdırlar. Birçok bakteriye karşı dirençlidirler.Nasıl beslenmeliler: Beyaz et, sebze ve balık ağırlıklı bir diyet uygulamalılar.Ne yemeliler: Hindi, balık, fasulye, bezelye, keten tohumu, zeytinyağı, avokado, havuç...Nelerden kaçınmalılar: Karbonhidrat içeren beyaz besinler, şekerli gıdalar ve kırmızı et...Geniş omuzlu, kaslı, dar kalçalıdırlar. Vücuttaki yağ oranı düşüktür. Kafein ve alkolden hoşlanmazlar.Nasıl beslenmeliler: Bakır oranı yüksek olan baklagiller, ciğer, fasulye, peynir ve kırmızı et tüketmelidir.Ne yemeliler: Dana ciğeri, koyun eti, mozarella peyniri, mercimek, turp, zencefil ve ahududu...Nelerden kaçınmalılar: Alkol, kahve ve ağrı kesiciler...Kemikleri iri, şişman olmasalar da geniş vücutlu kişiler. Obeziteye meyillidirler.Nasıl beslenmeliler: Yüksek proteinli gıdalar almalılar.Ne yemeliler: Kuzu eti, hindi, yumurta, peynir, ıspanak, ceviz...Nelerden kaçınmalılar: Fast food ve kızartmalar.Gençken zayıf ve uzun boyludurlar. Yaşları ilerledikçe kilo alırlar.Nasıl beslenmeliler: Sebze temelli ve düşük yağ oranlı gıdaları seçmeliler.Ne yemeliler?: Deniz ürünleri, bezelye,fındık, ceviz, fındık yağıNelerden kaçınmalılar: Beyaz ekmek, makarna ve süt ürünleri.Uzun bacaklı ve küçük kalçalıdırlar. Bağışıklık sistemi sorunları yaşayabilirlerNasıl beslenmeliler: Süt ve kırmızı et ürünleri tüketmeliler..Ne yemeliler: Biftek, dana ciğeri, uskumru, kırmızı et, peynir, zeytinyağı, fındık...Nelerden kaçınmalılar: Arpa, çavdar gibi besinler yememeliler.