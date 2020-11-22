Kısıtlamanın ilk dakikalarında Haliç Köprüsü havadan görüntülendi
22 Kasım 2020 21:22
Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda Haliç Köprüsü'ndeki trafiğin durumu havadan görüntülendi.
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde saat 20.00'de başladı. İstanbul'da vatandaşlar kısıtlama saatinden önce evlerine gidebilmek için erkenden yola çıktı. Kısıtlamanın başladığı saat olan 20.00'de Haliç Köprüsü ve D 100 Karayolu trafiğinin durumu drone ile havadan görüntülendi.