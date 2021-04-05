Hafta sonu kısıtlamalara uymayan 26 bin 649 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı, 29 Mart- 5 Nisan arasında kısıtlamalara uymayan 26 bin 649 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Koronavirüsle mücadelede normalleşme döneminin başladığı, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin bu seviyelere göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 29 Mart- 5 Nisan arasında kısıtlamalara uymayan toplam 26 bin 649 kişiye idari işlem yapıldığı açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz" denildi.