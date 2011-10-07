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Kısıtlama kararına itiraz İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2011 21:56

-Kısıtlama kararına itiraz İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyona ilişkin İstanbul Nöbetçi 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kısıtlama kararına, şüpheli avukatları tarafından itiraz edildi.  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlediği operasyona ilişkin İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kısıtlama kararında, kısıtlama sebebi olarak şu ifadeler yer aldı:  ''Soruşturma kapsamında halen şüphelinin ve irtibatta bulunduğu kişilerin yakalanamaması, yakalanması halinde kimlik ve adres bilgilerinin ve belgelerin müdafiler aracılığıyla diğer örgüt mensuplarının eline geçebileceği, suç delillerinin kaçırılabileceği, karartılabileceği ve örgüt mensuplarının kaçabilecekleri, dolayısıyla soruşturmanın amacının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) değişiklik yapılmasına dair 5532 sayılı Kanun gereğince, 313 sayılı Kanunun 10/b maddesi uyarınca soruşturma dosyası kapsamında ismi geçen şüphelilerin yakalandıkları tarih ve saatlerden itibaren 24 saat süre ile müdafilerle görüşmelerinin, 10/d maddesi uyarınca da müdafilerin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasının engellenmesi amacıyla kısıtlanmasına itirazı kabil olarak karar verildi.'' Bunun üzerine şüpheli avukatlarından Adem Çalışçı, kararı veren İstanbul Nöbetçi 15. Ağır Ceza Mahkemesine, kısıtlama kararının kaldırılması için itiraz dilekçesi sundu.  Dilekçede, şüpheli avukatlarının da şüpheli gibi gösterildiği belirtilerek, kararın geri alınması talep edildi. Şüpheli avukatlarından Sinan Zincir de konuyla ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapacaklarını, bu kararı veren mahkemeyi şikayet edeceklerini ifade etti.

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