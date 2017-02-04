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Dünya
Deutsche Welle

Kişisel verilerin saklanması bilirkişi raporuna takıldı

Almanya'da vatandaşların kişisel iletişim verilerinin saklanabilmesini öngören yasal düzenleme bilirkişi raporuna takıldı.

04 Şubat 2017 18:43

Konuyla ilgili haber Mitteldeutsche Zeitung'da yer aldı. Gazete, Sol Parti'nin talebi üzerine Federal Meclis'in Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunun, Almanya'da kişisel verilerin kaydedilmesiyle ilgili düzenleme konusunda şüpheler bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Bilirkişi raporunda, söz konusu yasanın Avrupa Adalet Divanı'nın belirlediği çerçeveye uymadığı belirtildi.

Sol Parti bilirkişi raporunun kendilerini haklı çıkardığını belirtti. Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jan Korte Mitteldeutsche Zeitung'a verdiği demeçte, vatandaşlarının tamamının herhangi bir gerekçe olmadan telefon ve internet bağlantılarının kaydedilmesini, "vatandaşların temel haklarına yapılan ölçüsüz bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Kişisel verilerin kaydedilmesini öngören yasanın Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilebileceği belirtiliyor. Yurttaşlık hakları savunucuları, kişisel verilerin korunmasını savununlar ve siyasetçiler bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Federal Meclis 2015 yılı sonbaharında yasayı kabul etmişti. Yasa telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerin, vatandaşların telefon numarası ya da görüşme süreleri gibi iletişim bilgilerini 10 haftaya kadar kaydedebilmesini öngörüyor. Yasanın terör ve ağır suçlarla mücadelede güvenlik birimlerine yardım etmesi öngörülüyor. Telekomünikasyon şirketlerinin söz konusu uygulamayı 1 Temmuz 2017 tarihine kadar uygulamaya koyması isteniyor.

Avrupa Adalet Divanı Aralık 2016'da verdiği kararda genel olarak, hiçbir ayrım gözetmeksizin telefon ve internet bağlantılarının kaydedilmesinin AB hukuku ile uyuşmadığına dikkat çekti. Alman hükümeti var olan yasal düzenlemenin Alman Anayasası ve Avrupa hukukuyla uyumlu olduğunu belirtiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, HT/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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