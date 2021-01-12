Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında resen inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde çok tartışılacak bir değişikliğe gitmiş ve 2 milyarı aşkın kullanıcısının bilgisini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açmıştı. Kullanıcılara '8 Şubat’a kadar ya kabul et, ya da sil' dayatmasında bulunmuştu.

Rekabet Kurulu da Whatsapp ve Facebook hakkında resen soruşturma başlatmış, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunun durdurulması çağrısı yapmıştı.

TIKLAYIN - Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma: Verilerin paylaşılması zorunluluğu durduruldu