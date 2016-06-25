Kişisel gelişim uzmanının ‘motive’ edip ateşte yürüttüğü 40 kişi hastanelik oldu

Kişisel gelişim uzmanı Tony Robbins’in ABD’nin Teksas eyaletindeki konuşmasına katılan 40’a yakın kişi, ‘İçindeki Gücü Serbest Bırak’ etkinliği kapsamında ateşten yürümelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sputnik’in haberine göre, Dallas İtfaiyesi’nden Jason Evans, katılımcılardan korların üzerinde yürümelerinin istendiğini ve bu denemenin hastanede sonlandığını söyledi.

Üç günlük seminerin katılımcıların ‘sınırları aşmasını’ ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçladığı belirtildi. 2012’den bu yana Robbins’in etkinliklerinde kömürün üzerinden yürüyen 6 bin kişiden 21’inin yanık nedeniyle tedavi edildiği kaydedildi.