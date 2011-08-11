-Kişisel bilgisayar 30 yaşında ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - İlk kişisel bilgisayarın üretiminde yer alan Dr. Mark Dean, PC'lerin de daktilo, plak ve radyo lambasıyla aynı akıbeti paylaşacağını söyledi. IBM'in ilk kişisel bilgisayarı piyasaya çıkarmasının 30. yıl dönümü yarın. Orijinal makinenin üretiminde yer alan mühendislerden Dr. Mark Dean, ilk PC'nin çıkışının 30. yıl dönümünü kutlamak için yayınlanan blogda görüşlerini dile getirdi. Dr Dean, PC'lerin bilgisayar dünyasının artık önderi olmayacağını ve PC'nin yerini tek bir cihazın almayacağını, bunun yerine sosyal medya donanımlı mobil yeniliklerin liderliği devralacağını kaydetti. 12 Ağustos 1981'de piyasaya çıkan IBM 5150'nin tasarımına katıldığında, PC'nin ve masaüstü bilgisayarın çöküşüne tanıklık edeceğini hiç düşünmediğini söyleyen IBM mühendisi, 5150'nin dokuz patentinden üçüne sahip bulunuyor. Dr. Dean, kendisinin de çoktan PC sonrası döneme geçtiğini ve bir tablet bilgisayar kullandığını belirterek, PC'lerin gelecekte bir dönem daha en çok kullanılan cihaz olabileceğini, ancak artık eskisi gibi yenilikler yapılmasını sağlayacak gücü olmadığını ifade etti.