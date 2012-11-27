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Sağlık

Kısırlığa olacak gen bulundu mu?

Araştırmacılar, kromozomların DNA'ya sahip olduğunu ve bölündüğünde kısırlığın meydana gelebileceğini belirtti

27 Kasım 2012 14:11

Kısırlığın giderilmesine yardımcı olabilecek bir gen bulunduğu bildirildi. Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları meyve sinekleri üzerinde yaptığı araştırma, SRPK geninin olmamasının, yumurtanın sağlıklı gelişimi ve doğurganlık için gerekli olan kromozomların birbirine sarılmasını engellediğini gösterdi.

Araştırmacılar, kromozomların DNA'ya sahip olduğunu ve bölündüğünde kısırlığın meydana gelebileceğini belirtti. Bilimadamlarından Profesör Hiroyuki Ohkura, meyve sineğinin yumurtalarının insanlarda kısırlığın ya da düşük doğurganlığın nedeninin anlamada iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Ohkura, meyve sinekleri ve insanlardaki kromozomların birbirine sarılması sürecini inceleyerek ve SRPK gibi genleri belirleyerek doğurganlığın daha iyi anlaşılabileceğini vurguladı.

Araştırma, "Journal of Cell Science" dergisinde yayımlandı. (cnnturk.com)

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