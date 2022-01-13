Kısırlaştırma ve kayıt işleminde son gün: Hayvanseverler, sürenin uzatılmasını, yaşı büyük köpekler için istisna getirilmesini istiyor

“Tehlikeli” ırk ilan edilen köpeklerin kısırlaştırılıp kayıt altına alınması için verilen süre yarın (14 Ocak Cuma) doluyor. Hayvanseverler, sürenin uzatılmasını ve sağlık durumu ya da yaşı nedeniyle kısırlaştırılması mümkün olmayan köpekler için istisna getirilmesini istiyor.

14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe 7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu"nda Amerikan Pitbull, Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerinin veya bu türlerin melezlerinin üretimi, ülkeye girişi ve satışı yasaklandı. 7 Aralık’ta yayımlayanan genelgeyle bu listeye American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpekler de eklendi. Genelgeye göre “Tehlikeli” ilan edilen köpek ırklarının, 14 Ocak'a kadar kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması gerekiyor. Bu süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan hayvan sahiplerine 30 bin lira ceza verilecek ve köpekler sahiplerinden alınarak bakımevlerine götürülecek. Ayrıca bu ırklar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak; kalabalık kamusal alanlara ve çocuk parklarına sokulamayacak.

"Sürenin uzatılmasıyla ilgili bir çalışma yok"

Gazete Duvar’dan Aynur Tekin’in haberine göre, Twitter üzerinden Bakanlığa seslenen hayvanseverler, kısırlaştırma ve kayıt işlemi için verilen sürenin uzatılmasını istiyor. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, genelgenin yürütücüsü olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, ek süre tanınması ya da eksik hususlarının giderilmesi ile ilgili bir çalışması olmadığını söylüyor. “Böyle bir çalışmaya gideceklerine dair bir sinyal de yok.”

“Güçten düşmüş hayvanlar ne olacak?”

Eksik ve fiilen uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle eleştirilen genelge için “Altı doldurulmadan, amatörce hazırlanmış” diyen Erman Paçalı, farklılıklarına bakılmaksızın tüm ırklara aynı muamelenin yapıldığını belirtiyor:

“Tehlikeli ırklar listesinde olan güçten düşmüş hayvanların ne olacağı belli değil. Diyelim ki hayvanın çene kemiğinde erime var, kas gücünü kaybetmiş ya da dişleri dökülmüş ve tehlike niteliği ortadan kalkmış. Şimdi bu hayvanı tehlike niteliği olmadığı halde, ırkı tehlikeli kabul edildiği için alıp barınağa mı götüreceksiniz? Evet, götürecekler. Genelge bu, şu anda.”

Bakanlık neden 5 ay bekledi?

Paçalı, 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hazırlanırken “tehlikeli” ırklar için belirlenen kayıt süresinin 6 ay olmasına karar verildiğini ancak Bakanlığın ilgili genelgeyi, 5 ay bekledikten sonra çıkardığını belirtiyor; “Bunun nedeni de mümkün olan en fazla hayvanı bir anda piyasadan çekmek, ölüme götürmek. Bir ay içerisinde bunu bütün Türkiye’de duyurup kısırlaştırma yapılmasını bekliyorsun. Bırak kısırlaştırmayı henüz hiç haberi olmayan insanlar var" diyor.

"Kısırlaştırma ücretini ödeyemeyenler hayvanlarını terk ediyor"

Öte yandan verilen sürede, maddi imkansızlıklar nedeniyle kısırlaştırmayı yapamayanlar var. Bazı hayvan sahipleri bu işlemi karşılayabilmek için sosyal medyada bağış topluyor. HAKİM’den Fatma Biltekin, kısırlaşma işlemini yapamayanların ceza alacakları endişesi ile köpeklerini sokağa terk ettiğini söylüyor. Yasaya göre, bu ırkları işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası uygulanacak. “Biltekin, "Kısırlaştırma ve kayıt işlemi en ucuz 2 bin 500 TL’ye çıkıyor. Bunu veremeyecek insanlar, süre dolmadan hayvanlarını atmaya başladı" diyor.

Yaşı ve sağlık durumu nedeniyle anestezi alamayan köpekler kısırlaştırılamıyor. Genelgede böyle durumlarda ne yapılması gerektiğine dair bir bilgi yer almıyor. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, iki gün önce Adana’da doğum aşamasına gelmiş bir pitbullu kısırlaştırmak için köpeğe zorunlu kürtaj yapıldığını söylüyor.

Hayvan barınağı sorunu

Öte yandan yasaya göre “tehlikeli” ırklara bakamayanlar bu hayvanları belediyelere ait bakımevlerine bırakabilecek. Ancak bu yerlerde hayvanların kafeste ve hareketsiz yaşamasının ciddi sağlık sorunlarına neden olacağı belirtiliyor. Paçalı, Türkiye’de bulunan 256 bakımevinin tam kapasite çalıştığını ve bu yükü kaldıramayacağını vurguluyor.

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