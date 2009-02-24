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Sağlık

Kısır erkeklerde testis kanseri riski fazla

ABD'de yapılan bir araştırmada, kısır erkeklerde testis kanseri riskinin yaklaşık üç kat fazla olduğu tespit edildi.

24 Şubat 2009 02:00

ABD'de yapılan bir araştırmada, kısır erkeklerde testis kanseri riskinin yaklaşık üç kat fazla olduğu tespit edildi. 

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Seattle'daki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan ve Archives of Internal Medicine tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, California eyaletinde 1967 ve 1998 arasında kısırlık tedavisi gören çiftlerden, 22 bin 562 erkeğin tıbbi verileri analiz edildi.

Sperm analizlerine göre, 4 bin 549 erkeğin kısır olduğunu tespit eden araştırmacılar, daha sonra bu bilgileri California eyaletinde 1988 ve 2004 arasındaki kanser istatistikleriyle karşılaştırdılar.

Hekimler, 22 bin 562 erkeğin bulunduğu gruptan 34'üne, kısırlık tedavisine başlandıktan en az bir yıl sonra testis kanseri teşhisi konduğunu gördüler.

Genel nüfusta aynı yaş aralığındaki erkeklerle kıyaslandığında kısır olanlarda, testis kanseri hastalığı bulunmayanlara göre 2,8 kat daha fazla kansere yakalanma riski bulunduğunu tespit eden araştırmacılar, kısırlık veya tedavisinin testis kanserine yol açabileceği olasılığını ele almadıklarını söylediler.

Amerikalı araştırmacılar, çevresel faktörlerin de etkin olabileceğini dile getirirken, testis kanserinin sanayileşmiş ülkelerde son 30 ila 50 yılda giderek artma eğilimi göstererek, genç erkeklerde sıklıkla görüldüğüne dikkat çektiler.

Hekimler ayrıca, sanayileşmiş ülkelerde aynı dönemde sperm kalitesinin azaldığının ve erkeklerde kısırlığın arttığının altını çizdiler.

(AA)

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