Kışın kilo vermek için günde 6 öğün beslenin

Kışın metabolizmanın enerji yakmak istemediğine dikkat çeken Diyetisyen Banu Kazanç; soğuk havalar için diyet programı önerdi. Günde 6 öğün yemek gerektiğini belirten Kazanç, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada şu tüyoları verdi:



Eti bulgurla yiyin



Kış aylarında kan şekerini kontrol altında tutabilmek çok önemli. Bunun için mönünüzde; et, balık, tavuk, yoğurt ve süt gibi zengin besinlere yer verin. Ayrıca aşırı açlık hissettiğiniz zamanlarda proteinle karbonhidratı karışık tüketin. Et, balık ya da tavukla bulgur pilavı yiyebilirsiniz. Bulgur hem vitamin değeri, hem posa içeriği adına faydalı bir yiyecektir.



Bol bol C vitamini



Metabolizmanın iyi çalışması için C vitamini yönünden zengin besinleri tercih edin. Portakal, mandalina, kivi, biber, soğan, sarımsak bol miktarda yiyebilirsiniz.



Sıcak rezene çayı için



Mide ve barsak sisteminin iyi çalışması için sıcak sıvıları bol tüketin. Suyu da mümkün olduğunca sıcak içmeye çalışın. Rezene, adaçayı ve yeşil çay gibi sıcak bitkisel çaylar da içebilirsiniz. Sıcak içecekler, sindirimi kolaylaştırarak kabızlığı önler.



Gece meyveli yoğurt



Gece ev oturmaları uzun olduğundan, diyet yaparken atıştırma alışkanlıklarınıza dikkat edin. Açlığınızı bastırmak için meyveli yoğurt, 1 bardak sıcak süt ya da 1 çay bardağı leblebi tercih edin.