Kışın kilo almak istemeyen portakal yesin

Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, halsizliğin giderilmesi için yoğun kalorili besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Öney, "3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenmek metabolik hızı yavaşlatmadan, kan şekeri seviyenizde kontrol altında tutacaktır. Soğuklarla birlikte su tüketimindeki azalma da yorgunluğu artıracak. Susamadan su içmeyi gerektirmektedir. C vitamini, direncimiz için iyi bir destektir. Bu nedenle portakal iyi bir C vitamini kaynağıdır" dedi.