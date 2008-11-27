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Sağlık

Kışın kilo almak istemeyen portakal yesin

Kış aylarında birlikte gelen hareket isteksizliğinin kilo artışını kaçınılmaz bir hale getireceğine dikkat çeken Diyetisyen Meltem Öney, önlem olarak portakal yenmesini tavsiye

27 Kasım 2008 02:00

Kış aylarında soğuk havalarla birlikte gelen hareket isteksizliğinin kilo artışını kaçınılmaz bir hale getireceğine dikkat çeken Diyetisyen Meltem Öney, önlem olarak portakal yenmesini tavsiye etti. 

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3 ara 3 ana öğün

Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, halsizliğin giderilmesi için yoğun kalorili besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Öney, "3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenmek metabolik hızı yavaşlatmadan, kan şekeri seviyenizde kontrol altında tutacaktır. Soğuklarla birlikte su tüketimindeki azalma da yorgunluğu artıracak. Susamadan su içmeyi gerektirmektedir. C vitamini, direncimiz için iyi bir destektir. Bu nedenle portakal iyi bir C vitamini kaynağıdır" dedi.

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