Kışın kasvetinden kurtulun

Yaz aylarındaki canlılığın ve hareketliliğin yerini uzun kış gecelerinde hareketsizlik ve miskinlik alır. Ancak siz kış günlerinin enerjinizi alıp götürmesine izin vermeyin. Kış depresyonundan kolaylıkla sıyrılmanın sizin elinizde olduğunu da unutmayın. Mevsimi sağlıklı bir şekilde geçirmek şu üç temel konuya özen göstermek yeterli olacaktır: Doğru beslenme, spor ve basit önlemler...



Beslenme

Vücut tipinize göre ve mevsim değişikliklerine uygun olarak doğru beslenme, sağlıklı yaşamın en önemli unsurudur. Kış aylarında taze mevsim sebzeleri tüketmeye özen gösterin.



Bu sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmeyin



■ C vitamini içeren karnabahar, kalp hastalıklarında ve tansiyon düşürmede son derece faydalıdır.

■ Enginar, A ve E vitamini içeren, sindirimi kolaylaştıran kış sebzelerinden biridir.

■ Lahana, folik asit, A, B ve E vitamini yönünden çok zengindir. Güçlü bir antioksidandır. Mide rahatsızlıklarında ve hazımsızlığı gidermede faydalıdır.

■ Her gün bir adet elma tüketmeye özen gösterin. Elma bağırsak sisteminin korunmasında faydalı ve posadan zengindir. Ayrıca kolesterol düşürücü etkisi de vardır. Kan şekerini kontrol altında tutar ve vücut direncini artırır. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

■ Greyfurt suyu içmeye özen gösterin. Folik asit, potasyum ve C vitamini kaynağıdır. Hücre yenilenmesinde ve büyümesinde etkilidir. Güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Damar sertliğine de faydası vardır.



Spor



Sporu hayatınıza yerleştirmeye özen gösterin. Her gün kısa süre de olsa spor yapamaya özen gösterin. Üstelik bunu bir spor salonunda yapmaya mecbur değilsiniz.



Spor yapmaya özen gösterin



■ Günde en az 20–30 dakika yürüyüş yapmaya çalışın.

■ Asansör kullanmak yerine merdivenleri tercih edin.

■ Gün içinde iş yerinizde sürekli oturuyorsanız, ara verip, bazı egzersizler yapmaya çalışın.

■ Gideceğiniz yere mümkün olduğunca yürüyerek gitmeye çalışın.

■ İşten ya da gezmeden dönerken otobüsten bir durak önce inip eve kadar yürüyün.



Önlemler

Soğuk kış günlerinde vücut direncinize bağlı olarak çabuk etkilenip, sık sık grip oluyorsanız, bazı önlemler almayı unutmayın.



Kış gelmeden önlemlerinizi basit yollardan alın



■ Vücut direncinizi arttıran vitaminler almayı unutmayın.

■ Grip aşısı olarak kendinizi korumaya alın.

■ Kış aylarında alerjileriniz varsa önlem almayı ihmal etmeyin

■ Rezene, kekik ve ıhlamur çayı ile hastalıklardan korunun.

■ Günde bol bol sıvı tüketin özellikle de 2.5 litre su tüketmeye özen gösterin.



Cildinizi soğuktan koruyun



Soğuk kış aylarında, düşük nem oranına bağlı olarak cildiniz kurur, matlaşır, hassaslaşır. Ciltte nem oranı ve yağ salgılanması normalin altına düşer; kepeklenme, pullanma, hassasiyet, kızarıklık ve kaşıntı olabilir. Bu nedenle bol su içilmeli, sert temizleyicilerden kaçınılmalı, uygun yağ ve su içeren yoğun nemlendiriciler kullanılmalıdır.



■ Yaşam tarzınıza ve uykunuza özen gösterin. Bol oksijenli alanlarda yaşayın.

■ Bol bol sıvı tüketin.

■ Cildinizi nemli tutacak ürünler kullanın.

■ Cilt temizliğinize dikkat edin.