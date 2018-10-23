Kışın en fazla arıza kombilerde görülüyor

İSTANBUL, (DHA)- KIŞ aylarında kullanılan elektriğin yaz aylarına göre yüzde 30 daha fazla olduğunu belirten Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği Genel Başkanı Evren Yurttaş, \"Elektrik tüketimindeki artış arızalanmaları da beraberinde getiriyor. En çok arıza kombilerde yaşanıyor ve tamiri 30 günü bulabiliyor\" dedi.

Kış aylarında elektrik yükünün arttığına dikkat çeken Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği Genel Başkanı Evren Yurttaş, önemli uyarılarda bulundu. Kış aylarında elektrik yükünün artmasının şebeke enerjisinde aşırı gerilime sebep olduğunu ifade eden Evren Yurttaş, \"Şebeke voltajı 220 volt olarak tanımlansa da çeşitli sebeplerle bu gerilimin artabildiğini görüyoruz. Yani şehir şebekesinden her zaman 220 voltluk gerilim alınamayabiliyor. Fırtınalı havalarda, elektrik direklerinin yıkılıp tellerin kopması, zarar görmesi, trafoya veya yakınlardaki bir elektrik kaynağına yıldırım düşmesi gibi olaylarla birlikte sanayi bölgelerinde bulunan makinelerin çektiği yüksek akım ve kış aylarında ki elektrik yükünün artması şebeke enerjisinde aşırı gerilime sebep olur. Bu da elektrik kullanıcılara çeşitli arızalar olarak geri döner\" diye konuştu.

“KOMBİLER KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI ÇALIŞABİLMELİ”

Yaşanan arızaların sonucunda bazen elektrik kaynaklı yangınların da görülebildiğini anlatan Evren Yurttaş, soğukların kendisini hissettirmesiyle birlikte kombilerin kesintisiz ve sağlıklı çalışması önemine vurgu yaptı. Yurttaş, \"Kombinin ısı seviyesi ve elektronik ayarları kombi kartı olarak bilinen ana karttan düzenlenir. Bu parça için bir anlamda \'kombinin beynidir\' diyebiliriz. Diğer bütün elektronik kartlarda olduğu gibi, voltaj dalgalanması olarak bilinen aşırı gerilimden dolayı infilak eder. Dolayısıyla kombi kartı adı verilen ana kartta görülen yanmalar ciddi problemlere yol açabilir. Diğer yandan, kombi kartlarının tamiri 30 gün kadar sürebilmektedir ve firmalar kart değişimini garanti kapsamına almamaktadır. Kullanıcılar kış aylarında kombilerinin kesintisiz ve sağlıklı çalışabilmesi için mutlaka \'Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği\'nde de zorunlu olan aşırı gerilim sönümleyici kullanmaları gerekiyor. Bu sayede hem elektrikli eşyalar korunmuş olur ve elektrik kaynaklı yangınların çıkması da engellenmiş olur\" uyarısında bulundu.

AŞIRI GERİLİM SÖNÜMLEYİCİ NEDİR?

Elektriğin olduğu her yerde gerilim yükselmesi riski olduğuna dikkat çeken Yurttaş, şunları söyledi:

\"Nitekim elektrik, yüzeylere temas ettikçe yükselen ve şiddetini arttıran bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla, binaların elektrik tesisatı prosedüre uygun bir biçimde yapılmış olsa bile, aşırı gerilim riski her zaman bulunuyor. Bundan korunmak ve zararlarını önlemek için ise binalara aşırı gerilim koruması olarak bilinen sistemleri entegre etmek gerekiyor. Aşırı Gerilim Sönümleyici cihazlar, ani voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumlarda yapılarda ki elektrik tesisatlarında ve bağlı bulunan elektrikli eşyalarda koruma sağlıyor. 3 Aralık 2003 Tarihinde 25305 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’ne göre \'aşırı gerilim sönümleyici\' kullanılması zorunludur.\"