Bazen mevsim bize engel olsa da, doğanın güzellikleriyle kucaklaşmak isteriz. Sizin için bir çözümümüz var. Bahçenizin bir bölümünü ya da balkonunuzu, kış bahçesine çevirebilirsiniz





Kışın camdan sığınakları - FOTOGALERİ

Soğuk, yağmur, kar demeden kışı bahçede yaşamak elinizde. Değişik malzemelerle yapılan kış bahçeleri tam size göre. “Evimin hangi noktasında yer almalı?” diye soruyorsanız, cevap basit: Bahçenizin en bol ışık alan yeri ya da en çok ışık alan balkonunuzu, kış bahçesine dönüştürebilirsiniz.

Kış bahçeleri daha çok bahçeli evlerde ve binaların çatı katlarında tercih ediliyor. Burada amaç, güneşin tüm olumsuz etkilerinden arınmış, süzülmüş gün ışığıyla dolu ortamlar yaratmak.

Alüminyumdan PVC’ye, ahşaba kadar çeşitler, soğuk günlerde bitkilerle dolu yemyeşil, çiçekli yeni düş alanlarınız için, seçeneklerden sadece birkaçı. Isıtma, soğutma sistemine sahip kış bahçeleri, evlere dekorasyon yönünden de ayrı bir zenginlik kattığı için son yıllarda sıkça kullanılır oldu.

Evinizin dilediğiniz bir noktasına sabit, sürme, katlanabilir kanatlarla her genişlikte pencere yerleştirebilirsiniz. Kış bahçelerinde havalandırma, gölgelendirme sistemleri ve ısı yalıtımını doğru bir şekilde yaparsanız, dört mevsim kullanıma uygun bir alan elde edeceğinizi unutmayın.

Kış bahçelerinin fiyatları, yapının metrekaresine ve kullanılan malzemeye göre 450-1.000 Euro arasında değişiyor. Cam çatıların metrekare fiyatı da 250–500 Ytl. civarında.

Kış bahçesinde çatı tipleri

Tek eğimli düz çatılar: Her tipteki yapıya uyum sağlayabilir. Bahçe katına ya da teraslara uygulanır.

Çift eğimli beşik çatılar (Cathedral Style): Üçgen şeklinde çatı sistemleridir. Mekâna derinlik hissi katar.

Viktorya tipi çatılar (Victorian Style): Üç ya da beş parçalı cepheden oluşan sistemlerdir. Çok cepheden oluştuğu için, ışık alana güçlü bir şekilde yayılır.

Georgian tipi çatılar (Georgian Style): Rönesans saraylarının görüntüsünde olan sistemlerdir. Tüm bu tiplerden mimari açıdan en çok tercih edilenler, Victorian ve Georgian tarzı kış bahçeleridir.

Dekorasyon önerileri

Kış bahçesini evinizin bir parçası olarak düşünün. Dekorasyon evinizle uyumlu olmalı. Bahçeyi evinize çağırıyorsanız, oturma grubunu mümkün olduğunca manzaraya göre yerleştirmelisiniz.



Yer döşemesi olarak ahşap kaplama, ortamı daha sıcak gösterir, unutmayın. Ama bu alanda bol bol bitki yetiştireceğiniz için, su, zaman zaman sorun olacaktır. Bunun için kolaylığı açısından seramik de tercih edebilirsiniz. Cotta, mermer gibi doğala yakın ürünler de seçenekleriniz arasında.



Oturma gruplarının kumaş seçimine gelince: Dört mevsim dayanıklı olmalarına dikkat edin. Pamuklu ya da sentetik, keten tarzı kumaşlar en ideal olanlarıdır. Suni deri ya da kadife cinsi kumaşlardansa kaçınmak gerekir. Canlı renklerde, çiçekli kumaşlarla kaplı yastıklarla oturma grubunuzu çok daha gösterişli bir hale dönüştürebilirsiniz.

Mobilya için önerimiz, tercihinizi ahşap, rattan ya da hasırdan yana kullanmanız. Camla çepeçevre kaplı bu yapıda güneşten korunmak için tente sistemlerinden ya da perde olarak jalûziden yararlanabilirsiniz.

Bir başka önemli nokta da saksı seçimidir. Mobilyalarınıza ve aksesuarlarınıza uygun olanları seçin. Hasır, ahşap ya da sırlı toprak saksılar, kaliteli görüntüleriyle kış bahçenize çok yakışacak. Bitkileriniz için kademeli raflar da kullanabilirsiniz. Buralara aksesuarlarınızın da bir kısmını yerleştirebilirsiniz.

Aydınlatma için gün ışığı veren lamba ya da flüoresanlar bitkiler için idealdir. Seçeceğiniz ürünün dışarıya ısı vermemesine dikkat etmelisiniz. Aydınlatma armatürüyle, çiçeklerin arasında belli bir mesafe bırakı n ki, bitkileriniz zarar görmesin. Yerden aydınlatma elemanları ya da dekoratif abajurlar burada devreye girer. Alanı ısıtmak için de, merkezi sistem ya da portatif ısıtıcılar kullanabilirsiniz.

Günümüzde birçok yeni ürün taşınabilir olmasından dolayı kullanım açısından kolaylık sağlıyor. İçerideki fazla nemi almak içinse otomatik havalandırma sisteminden yararlanmalısınız.

Nem oranını dengede tutmanız büyük önem taşıyor. İçerideki nem oranı yüzde 80’den az olmamalı. Aynı zamanda bitkileriniz için kış bahçenizin belli oranda sabit bir sıcaklığa sahip olması gerekir. 16-18 derecenin altına düşmemesi için termostat destekli ısı sistemlerini kullanmalısınız.



Ev Bahçe Dergisi