Kışın bunları tüketin

Dünyanın en çok okunan sağlık ve yaşam dergisi Men’s Health, kışın sağlıklı kalmak için mutlaka tüketilmesi gereken meyveleri araştırdı.



Nar: Kolesterolü ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olur, kalp hastalığı riskini düşürür. Hücrelere zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getiren antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Kanser riskini azaltır ayrıca zekâyı da açar.



Kivi: Bir kivi, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan C vitamininden yaklaşık 100 miligram içerir. Sindirimi düzenler.



Hurma: Besin değeri elmadan daha yüksektir. A, C vitamini ve lifler bakımından oldukça zengindir. Kan şekerini dengeler. Yaşlanmanın etkilerini geciktirir. Damar sertliğini önler.



Greyfurt: Kanserin yayılmasını önleyen antioksidan maddelerle doludur. İçindeki C vitamini soğuk algınlığının etkilerini yatıştırır. Kolesterolü yüzde 15.5 düşürür. Vücutta hasar gören DNA’yı onarmaya yardımcı olur.