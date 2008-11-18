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Yaşam

Kişiliğin parmaklarında gizli

El parmaklarınızın kişiliğiniz hakkında bir çok gerçeği ortaya çıkarttığını biliyor musunuz?

18 Kasım 2008 02:00

Bir süre önce İngiltere’de piyasaya çıkan ‘The Finger Book’ (Parmak Kitabı) adlı kitapta, birçok özelliğimizin parmak yapısına ve parmak uzunluğuna bağlı olduğu ifade ediliyor.

İşte kitapta yer alan ifadelerden bazıları;

Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan;

- Hassas ve dışa dönük biridir.
- Risk almaktan korkmaz.
- Normal bir insana göre daha agresif olur.
- Müzisyenlik kabiliyetine sahip olur.
- Genelde solak olur.

- Futbol, Basketbol ve uzun koşu gibi spor dallarında başarılı olur.
- Hiperaktif ve anti sosyal olma ihtimali yüksek olur.

Yüzük parmağı, işaret parmağından kısa olan bir insan;

-Genelde bayanlarda görülür.
-İdari işler, ev dekorasyonu ve sağlık hizmetlerinde başarılı olur.
-Duygusal ve içine kapanık olur, korkuları ve kaygıları olur.
-Şizofren olma olasılığı yüksektir.
-Konuşarak etkileme kabiliyeti yüksek seviyededir.

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