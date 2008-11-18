Kişiliğin parmaklarında gizli

Bir süre önce İngiltere’de piyasaya çıkan ‘The Finger Book’ (Parmak Kitabı) adlı kitapta, birçok özelliğimizin parmak yapısına ve parmak uzunluğuna bağlı olduğu ifade ediliyor.
İşte kitapta yer alan ifadelerden bazıları;
Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan;
- Hassas ve dışa dönük biridir.
- Risk almaktan korkmaz.
- Normal bir insana göre daha agresif olur.
- Müzisyenlik kabiliyetine sahip olur.
- Genelde solak olur.
- Futbol, Basketbol ve uzun koşu gibi spor dallarında başarılı olur.
- Hiperaktif ve anti sosyal olma ihtimali yüksek olur.
Yüzük parmağı, işaret parmağından kısa olan bir insan;
-Genelde bayanlarda görülür.
-İdari işler, ev dekorasyonu ve sağlık hizmetlerinde başarılı olur.
-Duygusal ve içine kapanık olur, korkuları ve kaygıları olur.
-Şizofren olma olasılığı yüksektir.
-Konuşarak etkileme kabiliyeti yüksek seviyededir.