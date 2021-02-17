Kişilerin özel nitelikli verilerini elinde tutan kurumlar için geri sayım başladı

Kişilerin özel nitelikli verilerini elinde tutan eczane, klinik, dişçi ve rehabilitasyon merkezi gibi kurumların 31 Mart’a kadar, kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne kaydını yapması gerekiyor. Ancak kurumların yüzde 10’u bile işlemleri henüz tamamlamadı. Yapmayanları 2 milyon liraya kadar ceza bekliyor.
Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, Türkiye’de 5 yıldır yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) da hem şirketlere hem kurumlara önemli bir dizi yükümlülük getiriyor. Kanun’a göre, yıllık çalışan sayısı 50’nin, cirosu ise 25 milyon liranın altında olan bir dizi şirketin 31 Mart’a kadar veri sorumlularını VERBİS’e kaydetmesi şart. Faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan bu şirketler arasında, hastaneden eczaneye, diyetisyenden psikoloğa, belediye şirketlerinden odalara bir dizi şirket yer alıyor.
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Bu temelde veri sorumlusu konumunda bulunan kurumların ve şirketlerin yaptıkları faaliyetler kapsamında hangi verileri ne şekilde tuttuklarına dair bildirimlerden oluşuyor. Yani bir şirket, yaptığı iş kapsamında müşterisinin verisini ne amaçla tuttuğunu, ne kadar süre sakladığını, nerede sakladığını, yurtdışına transfer edip etmediğini ve nasıl analiz ettiğine dair bildirimleri VERBİS’e işliyor.
Ancak VERBİS’e işlenen bu bildirimler kişisel verilerin kendisinden oluşmuyor. Yani bir hastane, hastasının kimlik numarası, yaşı ve hastalığına dair özel detayları içeren verileri saklıyorsa bu verilerin kendisini değil, bu verileri nerede ve ne şekilde saklayıp nasıl analiz ettiğini VERBİS’e işliyor.