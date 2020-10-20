Kişi başına gelirde büyük erime: IMF'ye göre 7.658 dolara inecek

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) açıkladığı ekim ayı raporu, Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirde hızlı erime yaşanacağını öngördü. IMF’nin tahminlerine göre kişi başına milli gelir bu yıl 7 bin 720 dolara gerileyecek. Böylece Türkiye kişi başına gelirde neredeyse 2005 yılına dönmüş olacak. 15 yıl önce kişi başına gelir 7 bin 350 dolardı.

Sözcü'nün haberine göre IMF Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 5 küçülmesini öngörüyor. Kuruluşa göre gelecek yıl da kişi başına milli gelirde herhangi bir toparlanma olmayacak, aksine daha da gerileme yaşanacak. IMF'nin raporuna göre 2021 yılında Türkiye'de kişi başına gelir 7 bin 658 dolara kadar gerileyecek.

Kişi başına milli gelir IMF hesaplarına göre ancak 2023 yılında 9 bin 290 dolara çıkabilecek. 2025 yılında ise 2016 yılındaki seviyeye, yani 10 bin 890 dolara dönecek.