Kışanak'tan Van için eleştiri yağmuru

T24

Yetkililerin hesap verme vakti



Merkez üssü Van’ın Edremit ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, “23 Ekim’de yaşanan depremden bu yana 17 gün geçti. 17 gün içerisinde resmi olarak hasar tespit çalışmaları yapılmadı. Bunun, bu ölümlerin hesabını kim verecek" dedi.Irak Devlet Başkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Celal Talabani ile Süleymaniye’de görüşen BDP Genel Başkanı Selehattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk ve yardımcısı Aysel Tuğluk, Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçakla İstanbul’a geldiler.Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda DHA muhabirine açıklamalarda bulunan BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, “Son depremdeki kayıplar çok açıkça göz göre gelen bir ölüm bu konuda da artık başka kaygıları bir kenara bırakıp açık ve net bir şekilde yetkililerden hesap sorulması gereken bir durumla karşı karşıyayız" dedi.23 Ekim’de yaşanan 7.2 şiddetindeki depremden bu zamana kadar geçen sürede hasar tespit çalışmalarının yapılmamasının çok büyük eksiklik olduğunu savunan Kışanak, şöyle konuştu: “Depremden bu yana 17 gün geçti. 17 gün içerisinde resmi olarak hasar tespit çalışmaların yapılmış olmaması çok büyük bir eksiklik. Artçı sarsıntıların devam ettiği uzmanların yaptığı açıklamalara göre daha da devam edeceği belli olmasına rağmen, hasar tespit çalışmaları resmi olarak yapılır, bu binada oturulabilir ya da oturulamaz raporu tanzim edilmelidir.Bu özel bir şirkete yada uzmanlara yaptırılabilecek bir durum değildir. Resmi olarak devletin yetkililerinin, teknik elemanlarının acilen bütün evlerde, özelliklede toplumun yaşam alanlarında hasar tespit çalışmalarını yapıp bu binaların oturmaya elverişli olup olmadığını vatandaşlara resmi olarak tebliğ etmesi lazım. Şimdiye kadar bunun yapılmamış olması açıkçası bu ölümlere davetiye çıkaran bir durumdur. Kriz merkezinde valilikten ve ilgili bakanlıklardan acilen bir açıklama bekliyoruz. 17 gün boyunca toplu olarak yaşanılan bu alanlarda hiç değilse binaların tamamını yapamadıysa toplum olarak yaşanılan bu alanlarda resmi bir inceleme yaptılar mı? Yaptılarsa resmi incelemenin sonucu neydi bunu kime tebliğ ettiler? Yapmadılarsa gerekçesi nedir? Biz bunu çok iyi biliyoruz ki gönüllü onlarca insan, teknik eleman, mühendis kriz merkezine başvuru yaparak hasar tespit çalışmalarında yer almak istediler. Kriz merkezi böyle bir çalışma henüz başlatılmadığını söylediler. Şuan ki yaşanılan can kayıplarının hesabını kim verecek. Birileri çıkıp bunu izah etmesi gerekiyor. Bunu siyasi polemik konusunu yapılarak üzeri kapatılacak bir konu değil.BDP heyetinin Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile dün yapılan görüşmesinden sonra önümüzdeki süreçte yeniden bir görüşme yapılacak mı sorusuna Kışanak şunları söyledi: “Türkiye’nin ve bölgenin yaşadığı önemli sorunları var ve önemli bir süreçten geçiyoruz. Böylesi bir süreçte bu tür temaslarımız devam edecek" şeklinde yanıladı.