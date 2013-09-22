Kışanak'tan 'demokratikleşme paketi' eleştirisi: Hazırlanma biçimi eksik

BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, Başbakan'ın ay sonuna kadar açıklayacağını duyurduğu demokratikleşme paketini eleştirerek "hazırlanma biçimi eksiktir, problemlidir" dedi.

'Örgütlü Kadınlara Özgür Yarınlar Yaratalım' başlığı ile Şişli Camii önünde toplanan 350 kadın Mecidiyeköy'e kadar yürüdü. Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin düzenlediği yürüyüşe Barış ve Demokrasi Partisi(BDP) Eş Başkanı Gülten Kışanak, BDP Grup Başkanvekili Pelvin Buldan ve BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de katıldı.

cnnturk.com'da yer alan habere göre Şişli Camii önünde toplanmaya başlayan kalabalık, sloganlar atıp Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu pankartlar açtı. Bu sırada Işık Elçin isimli bir vatandaş, Türk bayrağı ile alana geldi. Kadına karşı uygulanan şiddet konusunda kadınların yanında olduğunu belirten Işık Elçin, Abdullah Öcalan'ın bulunduğu pankartların açılmasına tepki gösterdiğini dile getirdi. Elinde Türk Bayrağı ile duran Elçin, çevredeki sivil polisler tarafından eylem yerinden uzaklaştırıldı.

Demokratikleşme paketini eleştiriyoruz

BDP'li Pelvin Buldan, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel Kürtçe sloganlar atarak, 'Örgütlü Kadınlara Özgür Yarınlar Yaratalım' yazılı pankart eşliğinde Mecidiyeköy'e kadar yürüdü. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülten Kışanak, "Bu paketin(Demokratikleşme paketi) hazırlanış biçimini hep eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Eğer bu ülkenin demokratikleşme eksiklerine çare olacak, Kürt sorununun çözümüne katkı sağlayacaksa tartışılarak hazırlanmalıdır. Bu nedenle hazırlanma biçimi eksiktir, problemlidir, eleştiriyoruz" dedi.

Paketi açıkladıklarında göreceğiz

Paketin zamanında hazırlanmasının önemli olduğuna dikkat çeken Kışanak, "Bu yaz Meclis tatil yapmayabilirdi. Çalışmalarına bir an önce başlayıp en acil ihtiyacımız olan demokrasi ve barış konusunda parlamentoyu çalıştırmaktan daha doğal bir şey yoktu. Ancak AKP hükumeti bunu da yapmadı. Ne yazık ki, bütün bir yazı heba etti. Ve şimdi kapalı kapılar ardında sadece AKP yönetiminin hazırladığı bir paket var. Bunun içeriğini bilmiyoruz, açıkladıklarında öğreneceğiz." diye konuştu. Kışanak, demokratikleşme paketinin Kürt ve demokrasi sorununu çözmesi gerektiğini belirtti.

'Kandil ile öcalan arasında görüş ayrılığı yok'

İmralı'dan gelen mesajlarla Kandil'in uyguladığı politikaların uyuşmadığı yönündeki yorumlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Kışanak, "Hiçbir farklılık yok. Heyetimiz gidip Sayın Öcalan ile toplantılar yapıp geliyor. Biz de her defasında Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu görüşleri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sayın Öcalan da sürecin gidişinden kaygılı, eleştirileri var. Kandil ile Öcalan arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir." dedi.

'Aylardır tek kişinin burnu kanamamıştır'

PKK'nın geri çekilmesine ilişkin ise ateşkesin devam etmesinin bir fırsat olduğunu belirten Kışanak, "Umarım hükumet bu fırsatı değerlendirerek sürecin ilerletilmesine katkı sunacak bir tutum ve yaklaşım içerisinde olur, adımları atar demiştir sayın Öcalan. Bunun dışında Kandil'in de farklı bir tutumu yoktur. Kandil de geri çekilmeyi durdururken ateşkesin, çatışmasızlık halinin devam edeceğini ve bu tıkanıklığın aşılması için adımların atılması konusunda beklentileri olduğunu kamuoyuna ifade etmiştir. Sayın Öcalan da 'Ateş durmuştur. Çatışmasızlık hali temin edilmiştir. Aylardır tek bir kişinin bile burnu kanamamıştır. Şimdi demokratikleşme konusunda adımların atılması zamanı gelmiştir' diye giden heyetimize defalarca söylemiştir." diye konuştu.