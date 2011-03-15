-KIŞANAK: BAŞBAKAN AYNAYA BAKSIN TBMM (A.A) - 15.03.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Başbakan Erdoğan'ın, katıldığı liderler zirvesinde "Toplumun taleplerine duyarsız kalan liderler er ya da geç yenilgiye uğrayacaktır. Değişimin, halkın gerisinde kalan liderler, zalime dönüşür" ifadesini kullandığını belirterek "Başbakan, bir aynaya baksın" dedi. Kışanak, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, meslek hastalıklarının Türkiye'de rekora doğru ilerlediğini, bunların başında slikozis hastalığının geldiğini belirtti. Kışanak, slikosiz hastalığının kaynağı olan kumla kot taşlatan işletmelere karşı mücadele verdiklerini ancak iktidarın, bu işletmeleri kapatmayarak vahim bir tablo sergilediğini ileri sürdü. Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyı kınayan Kışanak, Tatlıses'in Türkiye'nin takdirini kazanmış bir sanatçı olduğunu, kendisine acil şifa dilediklerini ifade etti. Japonya'daki depreme değinen Kışanak, bu depremin, nükleer enerji tehlikesini bir kez daha gündeme getirdiğini söyledi. Dünyanın, artık nükleer enerji konusunu tartışmaya başladığını belirten Kışanak, Türkiye'nin de bu konuyu gündeme alması ve nükleer enerji sevdasından vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi. Kadınlara yönelik şiddetin devam ettiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''kadına karşı şiddetle ilgili rakamların abartıldığını'' söylediğini belirten Kışanak, ''Başbakan neredeyse 'bu kadın katliamları hükümete karşı bir komplodur' diyecek'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın, katıldığı liderler zirvesinde ''Toplumun taleplerine duyarsız kalan liderler er ya da geç yenilgiye uğrayacaktır. Değişimin, halkın gerisinde kalan liderler, zalime dönüşür'' ifadesini kullandığını belirten Kışanak, şunları söyledi: ''Bu sözleri söyleyen Başbakan, bir aynaya baksa söylediği sözlerin tam da kendisine söylenmesi gereken sözler olduğunu görecek. Başbakan, Almanya'da gidip anadili savunuyor, Mısır'a, Libya'ya 'halkın sesine kulak verin' diyor, Gazze'de çocuklar için ağlıyor, İsrail'e 'seçilmiş temsilcilere (terörist) diyemezsin' diyor, iş Türkiye'ye gelince bunların hepsinin tersini yapıyor. Kendi gözündeki merteği görmeden başkasının gözündeki çöpü çıkarmak amacıyla konferans verenler için çok güzel bir atasözü var; ele verir talkını, kendi yutar salkımı... Başbakan, Ortadoğu ülkelerinde epey bir sempati topladı. Gitsin o ülkelerden birine Başbakan olsun, oradan Türkiye'deki yönetime tavsiyede bulunsun daha iyi olur. O zaman Türkiye daha iyi yönetilir.'' Erdoğan'ın, geçen haftaki grup toplantısında BDP'ye yüklendiğini belirten Kışanak, ''İsrail'e '(seçilmişlere terörist) diyemezsin' diyor, 2,5 milyon oy alan BDP'yi her gün terörle itham ediyor. Başbakan, orada Hamas'a verilen oylar oy da BDP'ye verilen oylar oy değil mi? Bize oy veren halkın senin gözünde hiç mi kıymeti yok?'' diye konuştu. Kışanak, şöyle devam etti: ''Başbakan, bize hitaben diyor ki; işte sandık geliyor, kimseyi tehdit etme, herkes hür iradesiyle oyunu kullansın, kaç kilo olduğunuz ortaya çıksın. Başbakan, durumunuz tam da bir yavuz hırsız misali. Hem hırsızlık yapıp hem de ev sahibini suçlu çıkaracaksınız. Bu ülkede kim baskı altında, kim tehdit altında? Partimizin 2 bin yöneticisinin tutuklanması tahdit değil mi? Bunları Türkiye kamuoyu görüyor. Çık ortaya bir örneğini ver, kimi tehdit ettik?'' AK Parti, CHP ve MHP'nin, seçimlere Hazine yardımıyla gireceğini belirten Kışanak, eşit rekabetin eşit koşullarda yapılmadığını söyledi. Kışanak, her üç partinin de ''Hazine Partisi'' olduğunu ileri sürdü. Gültan Kışanak, seçim çalışmalarında ''tüm eşitsizlik ve baskıya rağmen'', seçim barajını da anlamsız kılacak bir kampanya yürüteceklerini ifade ederek, ''12 Haziran'da öylesine güçlü bir sonuç alacağız ki Başbakan, o zaman kendisinin kaç gram olduğunu bir kez daha görecek'' dedi. Nevruz bayramının yaklaştığını, kendilerinin de bir dizi hazırlık yaptığını belirten Kışanak, 130 merkezde görkemli etkinlikler yapacaklarını sözlerine ekledi.