Kışanak: Türkiye’yi uyarıyoruz, dört parça Kürdistan’ı karşınızda bulursunuz

BDP ve DTK tarafından Diyarbakır’da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine, PYD damgasını vurdu. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Diyarbakır’dan “Barışın, çözümün başkenti” diye söz ederek, hükümetten çözüm sürecinde adım atmasını istedi. Kışanak, “Çözmezseniz, çözülürsünüz” dedi. Van Bağımsız Milletvekli Aysel Tuğluk ise Türkiye’nin asıl amacının Rojava’yı işgal olduğunu ileri sürerek, “Türkiye’yi uyarıyoruz, dört parça Kürdistan’ı karşınızda bulursunuz” dedi.

Çözümün başkenti

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah da Kürtlerin Suriye’de yaşayan tüm halklar için kurtuluş projesi olduğunu, ancak uluslararası güçlerin buna engel olduğunu söyledi. Asya, “Birliktelik için özgürlüğümüz için demokrasi için ittifak için Suriyede yeni bir yaşam oluşturacağız. Projemiz yeni Suriye’nin kurtuluşu içindir” dedi.

İstasyon meydanı sarı, kırmızı ve yeşil flamalar ve BDP bayrakları ile süslendi. Mitinge, Kürt marşı “Ey Rakip”le başlandı, “Hernepeş” marşı ile devam edildi. Marşların çalındığı sırada, “Canlı söyleyin sesinizi Ankara, Hatta Erdoğan duysun” anonsu yapıldı.

Kışanak, konuşmasında çözüm sürecine dikkati çekerek, Diyarbakır’dan “Amed barışın başkenti, çözümün başkentidir” diye söz etti. Kışanak’ın özellikle Başbakan Erdoğan’a yönelik mesaj vermesi dikkati çekti. Kışanak, “çözmezseniz, çözülürsünüz” diye konuştu.

Kışanak şunları söyledi:

“Türkiye sorumluluk altındadır. Arap baharının başladığı günden bu yana bugün 2 yıl geçti barış gelmediyse darbeler yaşanıyorsa, katliamlar yaşanıyorsa AKP şapkasını önüne koyup düşünmek zorundadır. Nerede yanlış yaptım diye. Halen aynı yanlış devam ediyor. Türkiye’nin izlediği politika siyasi olarak çökmüştür. Şimdi de aynı politikayı askeri olarak savaşla dış müdahaleyle sürdürmeye çalışıyor. Başbakan iki aydır diyor ki ‘demokrasi paketini bu gün yarın konuşacağız’, bu ciddiyetsizliktir. İki aydır bu ülkenin barış sorunundan daha kıymetli hangi işi, toplantıyı yaptın. Ya paketin içi boş, ya da Başbakan’ın sözleri boştur.”

Din adına katliam yapılıyor

Abdullah ise Kürtler olmadan Suriye’nin özgür olamayacağını belirterek, Rojava’da yeni bir süreç başladığını söyledi. PYD ile radikal islami örgüt El Nusra arasında yaşanan savaşa dikkat çeken Abdullah, El Nusra’nın din adına bölgede katliamlar yaptığını ileri sürdü.

Tuğluk ise Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri müdahale isteğinin altında, Rojava bölgesini işgal yattığını ileri sürdü.

Tuğluk, “Biz, nerede olursa olsun Ortadoğu’ya yapılacak askeri müdahalennin karşısındayız. Çözüm diyalogda, çözüm barışta, halkların iadesini esas almaktan geçiyor. Suriye’de müdahale tartışılırken, AKP savaş şakşakçılığı yapıyor” şeklinde konuştu.